Тимошенко рассчитывает к осени завершить газовые переговоры с Россией

Украина рассчитывает до осени завершить переговоры с Россией о подписании долгосрочного соглашения о поставках газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на встрече с представителями дипломатического корпуса, аккредитованными в Украине.

«Мы надеемся на то, что стратегическое долгосрочное соглашение по обеспечению Украины газом будет подписано как можно быстрее, но хотелось бы, чтобы это произошло до осени, когда уже начинается напряжение по газовому вопросу. Лучше решить это летом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр подчеркнула, что на данный момент вопрос поставок природного газа в Украину урегулирован, но остается несколько проблем по которым должны быть найдены решения в процессе дальнейших переговоров между Украиной и Россией. Она подчеркнула, что подписанные соглашения между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ОАО «Газпром» регламентирует поставки природного газа только на 2008 год.

«Но Украина начала переговорный процесс для подписания стратегического долгосрочного соглашения между Украиной и Россией о поставках газа, в которых будет прогнозируемый подход к формированию цены. У нас сейчас есть определенный лаг времени, чтобы мы поняли, какой будет, в том числе и динамика цен на транзит природного газа по территории Украины», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.