Оккупанты в Симферополе отправили под арест еще троих задержанных 10 июня крымских татар

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя 10 июня отправил под арест в СИЗО до 5 августа еще троих задержанных 10 июня крымских татар Энвера Омерова, Эскендера Сулейманова и Айдера Джеппарова.

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Об этом сообщает Крым.Реалии. ФСБ Росии обвиняет 58-летнего Омерова в «организации деятельности террористической организации» (ч. 1 ст. 205.5 УК России), Сулейманова и Джеппарова – в «участии в деятельности террористической организации» (ч. 2 ст. 205.5 УК России). Заседания проходили в закрытом режиме.

Судебные заседания по избранию меры пресечения еще четверым задержанным 10 июня крымским татарам – Ленуру Халилову, Руслану Месутову, Эльдару Кантимирову и Руслану Нагаеву – состоятся 11 июня в Киевском райсуде Симферополя.

Ранее суд избрал крымскому татарину Ризе Омерову меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 5 августа.

Как сообщал УНИАН, ночью 10 июня по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание по одному из "дел "Хизб ут-Тахрир" был задержан Энвер Омеров. После этого в доме его сына Ризы, а также ряда активистов и родственников фигурантов "дел Хизб ут-Тахрир" провели обыски в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах, в ходе которых задержали еще семерых мужчин.

После оккупации Крыма Россией на полуострове участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с международной исламской политической организацией "Хизб ут-Тахрир".

Представители "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и заявляют, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими". Этот запрет Москва распространяет и на территорию Крыма.

В Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена.