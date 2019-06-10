В Киеве сотрудника СБУ и его отца будут судить за похищение бизнесмена

Речь идет о похищении 24-летнего бизнесмена, которое произошло в январе 2019 года в селе Святопетровское Киевской области.

Следователи завершили досудебное расследование в отношении сотрудника Службы безопасности Украины по подозрению в пособничестве покушению на похищение человека, совершенному по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Речь идет о похищении 24-летнего бизнесмена, которое произошло в январе 2019 года в селе Святопетровское Киевской области. Тогда мужчину силой затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Пострадавшего искали несколько дней и наконец нашли целым и невредимым", - говорится в сообщении.

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Как выяснилось, организаторами похищения были его родственники. Это 56-летний житель временно оккупированной территории Донецкой области, который является дядей потерпевшего и его сын. Последний оказался работником СБУ.

Во время досудебного расследования следователи ГБР установили, что житель временно оккупированной территории Донецкой области спланировал похищение племянника, чтобы заставить его переписать имущество, оставшееся на неподконтрольной Украине территории, на себя.

Отмечается, что к преступному умыслу он привлек сына, который является сотрудником СБУ и еще одного человека, который и должен был похитить бизнесмена за 3600 долларов.

"Работник СБУ давал рекомендации по организации похищения. Однако, преступление не было доведено до конца, поскольку все участники сговора были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - добавили в ведомстве.

По результатам досудебного расследования работнику СБУ инкриминируется пособничество законченному покушению на похищение человека, совершенному по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Обвинительный акт направлен в суд.

В случае доказательства вины правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.