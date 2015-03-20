Порошенко, Яценюк и Коломойский договорились по "Укртранснафте"

Об этом он заявил в комментарии съемочной группе ТСН.

"Мы договорились с президентом и премьером, что Мельник не будет проводить проверки в "Укртранснафте", - сказал Коломойский.

По словам главы Днепропетровской области, общим предложением было "привлечь к этому процессу компании большой четверки".

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"Пусть они проверяют. А потом по окончанию проверки делают выводы. И если нарушений не будет выявлено, то я считаю, Лазорко нужно наградить. Потому что он сохранил эту нефть, за то, что он - патриот", - пояснил он.

В то же время, Коломойский отметил, что Лазорко в компанию больше не вернется.

"Он обижен на эту ситуацию, но мы такого ценного кадра найдем куда пристроить", - сказал Коломойский.