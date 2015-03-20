СБУ запустила в тестовом режиме электронную пропускную систему в зону АТО

СБУ запустила в тестовом режиме электронную систему оформления документов на въезд-выезд из зоны разграничения АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

“Начиная с 20 марта осуществлен тестовый запуск разрешительной системы на въезд-выезд из зоны АТО”, - сказал он.

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По его словам, система будет работать в тестовом режиме до 25 марта, и после этой даты бумажные пропуска утратят свою силу.

Лубкивский объяснил, что граждане, которые пожелают въехать или выехать через линию разграничения, могут подавать заявление в электронном виде, по почте или непосредственно в любом из пяти контрольно-пропускных пунктов, и после 10-дневного срока рассмотрения заявлений им на электронную почту или по телефону будет сообщено о принятии решения, после этого в зависимости от результатов они могут, используя документ, удостоверяющий личность (гражданский паспорт, заграничный паспорт, водительское удостоверение), прибыть на контрольный пункт въезда-выезда, в электронную систему которого уже будут внесены их данные.

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Как сказал советник председателя СБУ, электронная система позволит ускорить документооборот, а также минимизировать человеческий фактор для предотвращения коррупционных действий.

Лубкивский сообщил, что с начала года было получено 135 тыс. 765 заявлений от граждан на въезд-выезд в зоне АТО, из них на сегодняшний день рассмотрено и предоставлено разрешение 129 тыс. 60 гражданам.