Нескольких офицеров СБУ и МВД задержали по подозрению в коррупции во время пропуска граждан из зоны АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский, отвечая на вопрос журналистов сегодня в Киеве.

“По поручению президента на контрольных пунктах проходит антикоррупционная операция, во время которой арестованы офицеры МВД и СБУ, которых подозревают в совершении коррупционных действий (по выдаче пропусков)”, - сказал он, не уточнив, в то же время, количество задержанных правоохранителей.

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Также Лубкивский отметил, что “для нас очень важно без всякого сомнения бороться за очищение СБУ и выбрасывать тех, кто порочит честь СБУ, и такие антикоррупционные операции будут продолжаться в дальнейшем”.

Ранее УНИАН сообщал, что в Совете национальной безопасности и обороны с целью ограничения движения людей и грузов через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции определено 7 пунктов для въезда и выезда с оккупированной территории.