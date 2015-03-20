Нескольких офицеров СБУ и МВД задержали по подозрению в коррупции во время пропуска граждан из зоны АТО

16:42, 20 марта 2015
Война
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Служба безопасности Украины задержала нескольких офицеров МВД и СБУ за совершение коррупционных действий во время пропуска граждан из зоны АТО.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский, отвечая на вопрос журналистов сегодня в Киеве.

“По поручению президента на контрольных пунктах проходит антикоррупционная операция, во время которой арестованы офицеры МВД и СБУ, которых подозревают в совершении коррупционных действий (по выдаче пропусков)”, - сказал он, не уточнив, в то же время, количество задержанных правоохранителей.

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Также Лубкивский отметил, что “для нас очень важно без всякого сомнения бороться за очищение СБУ и выбрасывать тех, кто порочит честь СБУ, и такие антикоррупционные операции будут продолжаться в дальнейшем”.

Ранее УНИАН сообщал, что в Совете национальной безопасности и обороны с целью ограничения движения людей и грузов через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции определено 7 пунктов для въезда и выезда с оккупированной территории.

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