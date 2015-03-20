14-летнюю школьницу из Саратова вызвали в ФСБ из-за желто-синих лент в косах

Об этом сообщает Meduza.

В ходе беседы сотрудники ФСБ хотели выяснить, откуда она знает других молодых людей, вышедших на акцию с символикой Украины, и добиться признания, что ей якобы заплатили за это.

По словам школьницы (ее имя не указывается), она ответила, что вышла на акцию против «войны, жестокости и пропаганды» и хотела поддержать Украину. Она рассказала изданию «Йод», что во время беседы у нее началась истерика, а после разговора чувствовала себя подавленной. Никаких обвинений ей не предъявляли.

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«Последнее, что я хочу сказать: ситуация напоминает мне роман Оруэлла «1984». Такое же давление властей, сотрудников правоохранительных органов, столь же однобокое влияние на народ. Я маленькая, но удаленькая, правда, не уверена, что готова к таким последствиям. Буду думать».

В Саратове 18 марта состоялся, как и во многих других городах России, так называемый митинг «в честь годовщины присоединения Крыма к России». Около десяти человек пришли на него с символикой Украины. Нескольких участников этой акции задержала полиция.