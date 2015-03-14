Советник министра информполитики: ФСБ уничтожает свободу слова в Крыму

Задержания и обыски Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации журналистов крымского Центра журналистских расследований является давлением на независимое СМИ.

Об этом заявил советник Министра информационной политики Украины Сергей Костинский, сообщают в пресс-службе Министерства информационной политики.

«Учитывая, что дело возбуждено по материалу автора, который около года не проживает в Крыму, а также давность самой публикации, действия ФСБ можно оценить как давление», - заявил Сергей Костинский.

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Советник Министра считает, что «зачистка информационного пространства Крыма, которая последовательно осуществляется ФСБ с 3 марта 2014 года, ведет к полному уничтожению в регионе свободы слова».

Напомним, что 13 марта сотрудники ФСБ осуществили следственные действия в отношении двух журналистов крымского информационного агентства «Центр журналистских расследований». Редактор интернет-издания Наталья Кокорина была задержана на 6 часов в качестве свидетеля. В квартире по месту ее прописки был проведен обыск. Еще один обыск ФСБ провела в квартире родителей Анны Андриевской, бывшего редактора Центра. В ней журналистка не проживала более 10 лет.