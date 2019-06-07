На Львовщине задержали полицейского, требовавшего 65 тысяч гривень взятки

Подозреваемым во взяточничестве оказался один из руководителей Сколевского отделения полиции.

На Львовщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из руководителей Сколевского отделения полиции, который фабриковал дела против граждан и требовал за их закрытие взятки.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре управления СБУ во Львовской области, оперативники спецслужбы разоблачили полицейского во взяточничестве 6 июня.

Как отмечается, майор полиции сфальсифицировал материалы о якобы совершении местным жителем ДТП и начал угрожать ему уголовным преследованием. Свою помощь в закрытии сфабрикованного дела полицейский оценил в 65 тыс. грн.

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Оперативники спецслужбы задержали полицейского при получения всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Также проверяется информация о причастности к противоправной деятельности других работников Сколевского отделения Национальной полиции.

В пресс-службе территориального управления ГБР, расположенного во Львове, подтвердили факт вымогательства и получения неправомерной выгоды от гражданина начальником сектора реагирования патрульной полиции Сколевского отделения полиции Стрыйского отдела полиции ГУ Нацполиции во Львовской области.

«Должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. В случае доказательства вины, начальнику сектора патрульной полиции грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - отмечается в сообщении.