Оккупанты назвали дату, когда по Крымскому мосту проедет первый пассажирский поезд

Продажа билетов на оккупированный полуостров откроется в сентябре. Так запланировали оккупанты.

Первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря, продажа билетов на поезда, которые идут на полуостров, согласно планам оккупантов, откроется в сентябре.

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Об этом сообщил начальник дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги" Владимир Резниченко, пишет ТАСС.

"Дата определена. И нет никаких сомнений, есть полное понимание, что 8 декабря первый поезд придет в Крым. Принято, что продажа открывается за 45 суток, но есть договоренность, что билеты [на поезда в оккупированный Крым] начнут продавать за 90 дней от 8 декабря", - сказал Резниченко.

По его словам, по железнодорожному мосту через Керченский пролив в оккупированные Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию будут ходить 11 пар пассажирских поездов, в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которая соединила российский Краснодарский край с Крымом.