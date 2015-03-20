В составе последнего "гумконвоя" РФ было 20 бензовозов - ОБСЕ

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные ОБСЕ.

"Среди транспорта, что зашел на территорию Украины около 7:00, было 55 грузовых автомобилей, 20 бензовозов, 2 машин сопровождения и 4 вспомогательных машины", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, транспортные средства проверяли российские пограничники и таможенники. По данным наблюдателей, на месте присутствовали 6 украинских пограничников и 3 таможенника. Они осуществляли визуальный осмотр грузовиков снаружи.

Согласно отчету, в 16:07 все автомобили вернулись на территорию России.

Как сообщал УНИАН, 21-ый российский так называемый "гумконвой", вторгшийся на Донбасс, содержал горюче-смазочные материалы и литературу неустановленного содержания.