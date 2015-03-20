В составе последнего "гумконвоя" РФ было 20 бензовозов - ОБСЕ
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали въезд 81 автомобиля российского "гуманитарного конвоя" через пункт пропуска "Донецк" 19 марта.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные ОБСЕ.
"Среди транспорта, что зашел на территорию Украины около 7:00, было 55 грузовых автомобилей, 20 бензовозов, 2 машин сопровождения и 4 вспомогательных машины", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, транспортные средства проверяли российские пограничники и таможенники. По данным наблюдателей, на месте присутствовали 6 украинских пограничников и 3 таможенника. Они осуществляли визуальный осмотр грузовиков снаружи.
Согласно отчету, в 16:07 все автомобили вернулись на территорию России.
Как сообщал УНИАН, 21-ый российский так называемый "гумконвой", вторгшийся на Донбасс, содержал горюче-смазочные материалы и литературу неустановленного содержания.