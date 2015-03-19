Мэр Мариуполя просит возобновить работу железной дороги и аэропорта
Мэр Мариуполя Юрий Хотлубей просит вице-премьера Зубка работу железной дороги и аэропорта в городе.
Об этом он заявил на совещании в Краматорске с главами городов и районов Донецкой области, сообщается в Twitter пресс-службы Донецкой ОДА.
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"Мэр Мариуполя Хотлубей просит вице-премьера Зубко восстановить железнодорожное сообщение с городом и возобновить работу аэропорта", - сказано в сообщении.
Мэр #Мариуполь#Хотлубей просит вице-премьера #Зубко возобновить #жд-сообщение с городом и восстановить работу #аэропорт'а.
— Пресс-служба ДонОГА (@pressdonoda) March 19, 2015
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Ранее УНИАН сообщал, что, 20 января террористы подорвали железнодорожный мостовой переход в селе Кузнецовка Розовского района Запорожской области на границе с Донецкой областью, что повлекло за собой сход с рельсов грузового поезда. Вследствие данного инцидента движение поездов на участке Камыш-Заря – Розовка было приостановлено. Движение через мост было восстановлено 23 января.