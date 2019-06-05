В российском заключении Сенцов начинает работать над вторым фильмом - адвокат

По словам Динзе, с администрацией колонии у украинского режиссера скандалов и конфликтов нет.

Украинский режиссер Олег Сенцов, содержащийся в российской колонии, сейчас начинает работать над вторым своим фильмом.

Об этом сообщил Радио Свобода его адвокат Дмитрий Динзе, который посетил подзащитного в колонии в северном городе Лабытнанги.

По словам Динзе, сейчас Сенцов продолжает заниматься творчеством.

«Недавно написал роман, отправил, и скоро должны его издать. Насколько я понял, написал рассказы, которые тоже скоро должны издаваться. Сейчас начинает работать над вторым фильмом», - рассказал адвокат.

Динзе добавил, что самочувствие в Сенцова в норме.

«В принципе, он нормально себя чувствует. Сегодня у него было хорошее настроение. Здоровье тоже в норме, набрал нормальную физическую форму. Соответственно, в отношении здоровья каких жалоб нет», - сказал адвокат.

Динзе добавил, что с администрацией колонии у украинского режиссера скандалов и конфликтов нет.

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Отмечается, что в 2011 году Сенцов снял фильм «Гамер». Это история о крымском юноше, который строит карьеру киберспортсмена. Второй фильм «Носорог» режиссер так и не закончил, работу над ним приостановил Евромайдан, активным участником которого был Сенцов, затем произошли события в Крыму и арест.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Сенцов отбывает срок в колонии "Белый медведь" на Ямале. 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. В начале октября Сенцов прекратил голодовку. В своем письме режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки к нему из-за критического состояния применили бы принудительное кормление.

9 декабря адвокат режиссера Динзе сообщил, что у Сенцова вследствие голодовки обнаружено «органическое поражение сердца, печени и почек».

15 мая 2019 года Динзе заявил, что реабилитация Сенцова после голодовки прошла успешно.

21 мая правозащитница Зоя Светова пообщалась по телефону с Сенцовым и рассказала, что заключенный набрал вес, потерянный за время голодовки, и занимается спортом. По ее словам, у Сенцова во время разговора был бодрый голос.