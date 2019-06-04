Убийство ребенка полицейскими: в Раду хотят вызвать "на ковер" Авакова, Луценко и Трубу

Депутаты считают, что руководители правоохранительных органов должны понести политическую ответственность.

Во фракциях "Батькивщина" и "Самопомич" призывают председателя Верховной Рады Андрея Парубия вызвать в парламент министра внутренних дел Арсена Авакова, главу Национальной полиции Сергея Князева, генерального прокурора Юрия Луценко и директора Государственного бюро расследований Романа Трубу в связи с убийством патрульными ребенка в Переяслав-Хмельницком.

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления в сессионном зале член фракции "Самопомич" Елена Сотник заявила, что сегодня по всей Украине пройдут акции возле отделений полиции.

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"Если вы считаете, что отставки руководителя (полиции - УНИАН) в Киевской области достаточно - ее не достаточно. Должна понести ответственность прокуратура, потому что они тоже принимали участие в этом всем, МВД, Национальная полиция", - сказала депутат.

"И мы должны поставить вопрос политической ответственности как министра, так и главы Национальной полиции", - сказала Сотник.

В свою очередь, заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил: "Наша фракция поддерживает предложение вызвать Князева, начальника полиции, генерального прокурора, который у нас выступает только по политическим заказам, а тут молчит, будто набрал в рот воды, Луценко. И Трубу. Для того, чтобы они отчитались перед парламентом, если они до этого времени не сделали это в публично эфире, как они это должны были бы сделать".

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области двое патрульных навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах, расположенных в месте, где могли находиться люди.

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Они попали в 5-летнего мальчика, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

1 июня следователи ГБР открыли уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины), что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

2 июня полицейским смягчили подозрение: действия полицейских было переквалифицировано по ч. 2 ст. 28, ст. 128 УК (неосторожное тяжкое телесное повреждение, совершенное по предварительному сговору группой лиц), максимальное наказание за которое - ограничение свободы на срок до двух лет.

Однако 3 июня патрульным изменили подозрение на умышленное убийство и хулиганство - ст. 296 ч. 2 и ч. 4 (хулиганство), а также по ст. 115 п. 2, п. 12 ч. 2 (убийство малолетнего ребенка).

Голосеевский райсуд Киева избирает подозреваемым меры пресечения.