Падение доллара спровоцировала Тимошенко?

Вчера стала известна причина падения курса доллара США на межбанковском валютном рынке до 4,82 грн/$. В Нацбанке изданию "Коммерсант-Украина" сообщили, что правительство не позволяло "УкрГаз-Энерго" закупать валюту на межбанке, что спровоцировало "искривление рынка" из-за непоступления значительных объемов ожидаемой гривны. Впрочем, во вторник Нацбанк вышел из ситуации, позволив покупать валюту НАК "Нафтогаз Украины". В итоге именно во вторник курс доллара на межбанке вернулся к привычным 5 грн/$. Эксперты считают, что правительство Юлии Тимошенко, исключив "УкрГаз-Энерго" из схемы расчетов за газ на украинском рынке, попыталось попутно достичь второй цели – искусственной ревальвации гривны.

Вчера первый заместитель председателя Нацбанка Анатолий Шаповалов заявил журналистам, что регулятор позволил НАК "Нафтогаз Украины" приобретать валюту на межбанковском рынке для оплаты импортируемого газа без наличия соответствующего контракта. "Газ потребляется, задолженность растет, а валюта не покупается,– объяснил он – Получается искривление рынка". Источник Ъ в НБУ пояснил, что рынок ожидал 20 и 21 марта традиционного выхода "УкрГаз-Энерго" с покупкой валюты на межбанк, но ожидаемого предложения гривны не было. Именно поэтому в минувшую среду курс доллара на межбанке пробил психологическую отметку 5,0 грн/$, достигнув 4,99 грн/$.

При этом короткие "ночные" кредиты в гривне достигли тогда 25%. Дальнейшее падение курса доллара на межбанке в четверг-пятницу привело к резкому снижению курса валюты в обменных пунктах в выходные дни – до 4,7/4,9 грн/$. По данным информационно-дилинговой системы UkrDealing.com, минимального значения курс доллара на безналичном рынке достиг во вторник утром – 4,82 грн/$. Впрочем, в тот же день в обед курс стабилизировался до 5,0 грн/$. Отметим, что правление НБУ, которое могло разрешить "Нафтогазу" покупать валюту, не имея контрактов, состоялось также именно во вторник. Все эти дни официальный курс гривны был неизменным – 5,05 грн/$.

Пресс-секретарь "УкрГаз-Энерго" Виталий Кисель подтвердил, что компания не выходила на рынок со значительным предложением гривны, так как с января не получала валюту в качестве оплаты за поставленный газ со стороны своего основного контрагента – "Нафтогаза". "В соответствии с внешнеэкономическим контрактом с нового года "УкрГаз-Энерго" закупает природный газ исключительно для нужд промышленности,– сказал он.– `Нафтогаз Украины` в свою очередь для потребностей ГТС, бюджетников и ТКЭ использует газ внешнего поставщика – RosUkrEnergo. Очевидно, что при отсутствии контрактов для этих категорий потребителей "Нафтогаз" не осуществлял расчетов с RosUkrEnergo за газ и закупку валюты для этих целей", – заявил господин Кисель.

Таким образом Нацбанк, позволив "Нафтогазу" покупать валюту, не имея документального подтверждения, для каких целей идет закупка, пошел на нарушение законодательства, но снял напряженность с рынка. По словам члена специальной контрольной комиссии по расследованию ситуации на газовом рынке Верховной рады Василия Киселева, по сути, заставляя НАК "Нафтогаз Украины" не рассчитываться с RosUkrEnergo и "УкрГаз-Энерго", Юлия Тимошенко пыталась искусственно ревальвировать гривну. "Это, знаете, была такая попытка, что называется, получить двойное удовольствие – сменить схему поставок, а заодно и укрепить гривну. То, что это больно ударило по экономике, и в целом вызвало потрясения на рынке газа, никого не волнует",– заявил господин Киселев.