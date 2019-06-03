Календарь событий: прародители парашюта и велосипеда, казус на презентации первого «Форда», смертная казнь за поджог леса, Тадж-Махал, первые жильцы «Белого дома», гибель легендарного американского астронавта, ВИЧ-история и «Юрский период»

3 июня

Неделя начинается со Всемирного дня велосипеда, учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году. Учтен был тот факт, что велосипед – самый экологически чистый вид транспорта, а значит его использование способствует бережному отношению к окружающей среде, а также поддержанию здоровья и развитию спорта. Кроме того, производство велосипедов сыграло большую роль в создании технической базы для других видов транспорта, прежде всего мото- и автотранспорта. Кстати, во многих странах велосипеды сейчас на пике популярности, а в некоторых государствах – это национальное средство передвижения. История велосипеда следующая: в 1418 году Джованни Фонтана построил первое в мире транспортное средство, приводимое в движение мышечной силой человека. Это была четырехколесная тачанка, имеющая передачу на задние колеса через веревку между деревянными шкивами. Дальше «велосипед» усовершенствовался и только в 1817 году немецкий профессор барон Карл фон Дрез из Карлсруэ создал макет, а в 1818 году запатентовал первый двухколесный самокат, который он назвал «машиной для бега». Он был двухколесным, снабжен рулем и выглядел в целом, как велосипед без педалей; рама была деревянной. В английском и французском языках изобретение назвали дрезиной в честь изобретателя. Через некоторое время изобретение стало популярным в Великобритании, где его прозвали «денди-хорз». Многие британские производители карет стали выпускать свои самокаты; самым знаменитым из них стал Денис Джонсон из Лондона, объявивший в конце 1818 года о выпуске усовершенствованной модели. Слово «велосипед» придумано французским изобретателем Жозефом Нисефором Ньепсом для обозначения усовершенствованного самоката Дреза, снабженного седлом с изменяемой высотой. Сейчас велосипед - надежное устройство, созданное из композитных материалов на высокоточном оборудовании, запчасти и аксессуары к ним универсализированы. На рынке присутствует колоссальное количество моделей, но все они предназначены для разных задач и обладают разными характеристиками.

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Есть в понедельник и значимые памятные даты. Так, 3 июня считается днем рождения парашюта. Это изобретение в 1785 году продемонстрировал француз Франсуа Бланшар в Лондоне, оно было предназначено для прыжков с воздушного шара. Сам Бланшар опробовать парашют не решился и с высоты 300 м скинул на нем собаку. Животное приземлилось благополучно. Спустя год в Гамбурге Бланшар провел следующий эксперимент. На этот раз с неба на землю спустился баран. Первым смельчаком, который с парашютом прыгнул с воздушного шара, стал французский аэронавт Андре-Жак Гарнерен. Случилось это 22 октября 1797 года. Его прыжок с высоты 400 метров над парижским парком Монсо стал первым в Европе. И немного «парашютных» исторических фактов: первый эскиз парашюта нарисовал Леонардо да Винчи в 1483 году. «Если у человека есть шатер из накрахмаленного полотна шириной в 12 локтей и высотой 12, – писал гениальный ученый, – то он сможет бросаться с любой высоты, без опасности для себя». Парашют Леонардо был похож на современный, однако отсутствие практической надобности в его применении служило препятствием для изготовления подобных конструкций. Только развитие воздухоплавания спустя 200 лет и частые катастрофы побудили изобретателей вплотную заняться созданием аппарата для благополучного спуска человека с большой высоты. В 1837 году в этот день под Лондоном был открыт первый в мире ипподром для гонок с препятствиями.

3 июня 1892 года был создан футбольный клуб «Ливерпуль». Хотя свою историю он начал несколько раньше. Еще в 1884 году бизнесмен Джон Холдинг, владелец пивоварни и отеля, был избран президентом одной из самых уважаемых команд острова - «Эвертон». Он даже построил для команды на собственном земельном участке стадион «Энфилд-роуд». Но из-за финансовых разногласий с подопечными в начале 1890-х годов Холдинг разорвал отношения с командой. В результате он остался с прекрасным полем, но без футболистов. Тогда предприниматель решил набрать новую команду из шотландских профессионалов. 15 марта 1892 года он основал в своем родном городе футбольный клуб. Не желая терять «торговую марку», Холдинг назвал команду «Эвертон атлетик». Однако, британская футбольная ассоциация это название утверждать отказалась, и новый клуб пришлось переименовать «в честь» малой родины. 3 июня 1892 года «Ливерпуль» был официально признан Футбольной Ассоциацией, поэтому именно этот день и считается Днем рождения клуба. Сегодня «Ливерпуль» – один из самых титулованных и успешных футбольных клубов за всю историю британского футбола.

В 1910 году совершил свой первый полет английский военный дирижабль - «Бета 1». Он впервые был оснащен беспроволочным телеграфом.

В 1950 году французская гималайская экспедиция, возглавляемая Морисом Эрцогом, впервые в мире покорила горную вершину высотой более 8000 метров – Аннапурну в Гималаях.

В 1954 году в Сахаре была обнаружена гробница древнеегипетского фараона Санхета - примерно 2570 год до н. э.

В 1965 году Эдвард Уайт стал первым американским астронавтом (и вторым человеком в мире), вышедшим в открытый космос. Он был пилотом корабля

«Gemini-4». В космосе он пробыл 36 минут. Для маневрирования Уайт использовал ручную реактивную установку. Продолжительность всего полета составила четверо суток. 21 марта 1966 года Эдварда назначили пилотом командного модуля в экипаж первого пилотируемого полета по программе «Apollo». В январе 1967 года во время одной из тренировок в корабле возник пожар, и все члены экипажа, включая Уайта, погибли. Посмертно Эдвард Уайт был награжден Космической медалью почета конгресса США. Первый выход в космос был совершен советским космонавтом Алексеем Леоновым 18 марта 1965 года с борта космического корабля «Восход-2». Он находился в открытом космосе 12 минут 9 секунд. Из-за несовершенства скафандра чуть не погиб при возвращении на корабль. Первой женщиной, вышедшей в космос, была Светлана Савицкая. Выход состоялся 25 июля 1984 года. Самым длительным выходом в открытый космос стал выход американки Сьюзан Хелмс 11 марта 2001 года - 8 часов 56 минут. Рекорд по количеству выходов - 16 - и по общей продолжительности пребывания - 82 часа 22 минуты - в открытом космическом пространстве принадлежит российскому космонавту Анатолию Соловьеву.

В 1980 году вследствие сбоя компьютера, сообщившего о советском ядерном нападении, в США была объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на грани ядерной войны.

В 2004 году в брюссельском пригороде Уккел был открыт самый глубокий в мире плавательный бассейн, названный в честь знаменитого жюль-верновского персонажа, - «Немо 33». Его глубина составляет 33 метра.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День прогульщика и День воспоминания о снеге.

Именины у Елены, Константина, Касьяна, Кирилла, Феодора, Кассиана, Михаила и Ярослава.

4 июня

Во вторник - Международный день невинных детей - жертв агрессии. Он был учрежден Генассамблеей ООН в 1982 году. День отмечается в годовщину первого налета израильской авиации на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана, проведенного 4 июня 1982 года, в ходе которого погибло большое количество мирных жителей, среди которых было много детей.

И сегодня есть есть дети, у которых нет настоящего, - это дети, находящиеся в зоне военных конфликтов. Для того, чтобы общественность не забывала о том, что во время войн погибают не только солдаты, ООН и учредила Международный день детей - невинных жертв агрессии. По данным ООН, на сегодня 250 миллионов детей проживают в странах и на территориях, затронутых конфликтами.

В Украине - День хозяйственных судов. Он отмечается с 1991 – с момента создания арбитражных судов. Именно они защищают интересы граждан при возникновении личных неимущественных или имущественных споров. Поздравляем всех причастных к этому профессиональному дню!

4 июня 1391 года в испанской Севилье начался антиеврейский погром. Было убито 4 тысячи человек, множество евреев приняли насильственное крещение. Погромы перекинулись на другие города Кастилии и Арагона. Часть испанских евреев переселилась в Португалию, Алжир и Марокко.

В этот день в 1800 году в Вашингтоне было завершено строительство Белого дома, и в него сразу же въехали первые обитатели – второй президент США Джон Адамс с женой Абигайль. Официальная резиденция президента расположена в самом центре Вашингтона – на Пенсильвания-авеню. Здание было построено по проекту архитектора Джеймса Хобэна, а участок для строительства выбирал сам Джордж Вашингтон – первый президент США. Традиционное название закрепилось за резиденцией почти сразу же. Дело в том, что облицованное белым вирджинским песчаником, здание сильно выделялось среди окружающих домов, построенных из красного гранита. В 1902 году президент Теодор Рузвельт объявил: «Белый Дом» – официальным названием президентской резиденции. В течение 19 века здание реконструировалось и модернизировалось. Появились западная и восточная террасы, а также южный портик полукруглой формы и северный портик с колоннадой. Постепенно в особняке заменялся интерьер, проводились электричество, телефон и т.п. В 1948 году при президенте Трумэне Белый дом был полностью реконструирован. Под ним был построен двухэтажный подвал, который служит штабом оперативного руководства внешнеполитическими и военными акциями президента. Современный Белый дом является также музеем и открыт для доступа широкой публики. Каждая президентская семья оставила в нем что-то от себя. Здесь хранятся сахарница Марты Вашингтон, серебряный кофейник Абигайль Адамс, туалетный столик Элеоноры Рузвельт. Основное здание до сих пор остается жилым помещением, где находятся апартаменты президентской семьи, интерьер которых выдержан в стиле 18 и 19 веков. Все президентские административные помещения, включая знаменитый Овальный кабинет, где неоднократно решалась судьба Америки, расположены в западном крыле. В 1896 году прошло испытание первого автомобиля, построенного Фордом. Бы и казус – презентацию задержали на час. Как оказалось, автомобиль шире, чем двери цеха, в котором его собирали.

В 1917 году 4 июня на торжественном заседании Совета попечителей Колумбийского университета впервые были объявлены лауреаты премии, учрежденной согласно завещанию «отца новой журналистики» Джозефа Пулитцера, и в память о нем и его идеалах названной Пулитцеровскуой.

Завещанием предусматривались премии в 13 номинациях - 4 в журналистике, 4 в литературе, 4 «путешествующих» и 1 в образовании, однако в первый год Совет объявил о проведении конкурса только в семи номинациях, причем в трех из этих конкурсов победил кандидат «Не присуждать». То есть, Пулитцеровская комиссия по присуждению премии с первых же дней своего существования заявила об очень высоких требованиях к соискателям. Сам завещатель уполномочил Комиссию «удержать любую из премий, соискания которой окажутся ниже стандартов качества, принятых в его изданиях». Тем выше честь для тех лауреатов, которые были признаны достойными премии в тот год. В 1925 году был основан автомобильный концерн «Крайслер».

В 1942 году в этот день Гленну Уолличсу из фирмы грамзаписи «Capitol Records» пришла в голову идея разослать новые пластинки на все влиятельные радиостанции страны в надежде, что те будут передавать эту музыку в эфир. Вскоре это стало обычной практикой для всех фирм грамзаписи.

В 1956 году госдепартамент США опубликовал «секретный» доклад Никиты Хрущева на XX съезде КПСС «О культе личности и его последствиях». Содержание доклада в тот же день прозвучало в эфире радио «Свободная Европа».

В 1969 году в Израиле был принят закон, согласно которому национальная валюта должна называться шекелем. Однако, согласно формулировке закона, момент для его ратификации определялся министром финансов, поэтому страна пользовалась лирами еще почти 11 лет, до февраля 1980 года.

В 1999 году впервые был выявлен вирус «Worm.ExploreZip», поразивший тысячи компьютеров мира.

Неофициальные праздники - Международный день борьбы с кариесом зубов и День кошачьих богов.

Именины у Владимира, Василиска, Иоанна, Ивана, Макара, Михаила, Павла, Софии и Карла.

5 июня

В среду - Всемирный день окружающей среды, учрежденный ООН в 1972 году и который является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных поводов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды. Дата неслучайная - 5 июня начала работу Стокгольмская конференция по проблемам окружающей среды, следствием чего стало создание Программы ООН по окружающей среде - ЮНЕП.

За эти годы тысячи людей из разных стран приняли участие в специальных мероприятиях по защите окружающей среды. И сегодня этот День дает возможность каждому из нас взять на себя ответственность за заботу о нашей планете и активно способствовать положительным изменениям. 5 июня 1783 года французские изобретатели братья Монгольфье в родном городке Анноне запустили на высоту 500 м первый в мире тепловой аэростат - воздушный шар. Он был изготовлен из бумаги с прокладкой из льняного полотна. Оболочка аэростата была пропитана квасцами, и к ее нижней части крепилась плетеная корзина. Высота шара составила 15 метров, объем - 2200 кубических метров, а весил он более 200 кг. В центре корзины была расположена решетчатая жаровня из проволоки, от которой горячий воздух поднимался вверх и заполнял оболочку шара. Первый полет состоялся без пассажиров. Но уже 21 ноября 1783 года нашлись смельчаки: Пилатр де Розье и Франсуа д'Арланд пролетели на нем почти полчаса. В 1906 году были устроены первые воздухоплавательные состязания на кубок, организованный американским магнатом Гордоном Беннетом.

В 1799 году немецкий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт вместе с французским ботаником Э.Бонпланом начали путешествие по Центральной и Южной Америке. Материалы экспедиции вошли в 30-томное «Путешествие в равноденственные области Нового Света в 1799-1804 годах».

В 1940 году в США были продемонстрированы первые шины из синтетической резины.

В 1947 году госсекретарь США Джордж Маршалл произнес речь в Гарвардском университете, в которой изложил программу помощи послевоенной Европе, позже получившей название «план Маршалла».

В 1957 году исследователь наркотиков доктор Герберт Бергер инициировал перед АМА проверку спортсменов на допинг.

В 1968 году после победы на первичных президентских выборах в Калифорнии был смертельно ранен сенатор Роберт Кеннеди, скончавшийся на следующий день. Пострадали еще пять человек. Убийца Серхан Бишара был сразу же схвачен. 24-летний палестинско-иорданский иммигрант был осужден к пожизненному заключению. Адвокаты Серхана опубликовали заявления, утверждая, что имеют доказательства того, что его подставили. Но суд рассматривать эту версию отказался. Тело Кеннеди покоилось в Соборе Святого Патрика в Нью-Йорке в течение двух дней; похоронная месса состоялась 8 июня. Тело было предано земле рядом с его братом Джоном на Арлингтонском национальном кладбище. Его смерть инициировала начало защиты кандидатов в президенты со стороны Секретной службы Соединенных Штатов.

В 1977 году 5 июня в продаже появился первый персональный компьютер Apple II.

5 июня 1981 года американский ученый из Центра по контролю над заболеваниями М.Готлиб впервые описал новый вирус, глубоко поражающий иммунную систему человека, - AIDS, синдром приобретенного иммунодефицита. В 1983 году французские ученые под руководством профессора Монтанье в институте Пастера впервые выделили из лимфатического узла больного вирус, вызывающий эту болезнь. В следующем году такой же вирус удалось выделить ученым Института вирусологии человека Мэрилендского университета (США). В 1987 году Всемирная организация здравоохранения приняла его единое название – «вирус иммунодефицита человека» - ВИЧ. Были установлены и пути заражения ВИЧ: половой, который является доминирующим, внутривенный и передача ВИЧ от инфицированной матери ребенку. Бурный рост инфицированности ВИЧ начался с 1995 года. СПИД – конечную стадию развития ВИЧ-инфекции назвали «Чумой 20 века», но она перекочевала и на просторы 21 века. Значительный прогресс в противодействии СПИДу в последние 15 лет способствовал принятию глобального обязательства положить конец эпидемии к 2030 году. На сегодня в мире 36,9 млн человек живет с ВИЧ, только 21,7 млн людей из них получают антиретровирусную терапию, 1,8 млн человек заражаются вирусом ежегодно. Причем только 70% людей, инфицированных ВИЧ, знают о своем положительном статусе. Украина занимает лидирующее место в Европе по заболеваемости ВИЧ.

В 2009 году суд Калифорнии вынес смертный приговор 38-летнему Реймонду Ли Ойлеру, совершившему 20 поджогов лесов, вследствие которых погибли 5 человек - пожарные, пытавшиеся спасти от огня сельский дом. Ойлер не прекратил жечь леса, даже когда узнал о гибели людей. Свыше 10 тысяч человек тогда пришли на похороны пожарных, четверым из которых не было еще и тридцати. По словам судьи Чарльза Моргана, Ойлер «задался целью ввергнуть округ в хаос» и, по мере приобретения опыта, устраивал пожары все более продуманно и изощренно. В 17 случаях из 20 он использовал зажигательную смесь. Лесные пожары в Калифорнии происходят практически каждую осень, причиняя миллиардный ущерб. Основной их причиной является сухой и жаркий климат, однако власти и общественность уверены, что тут не обходится без злого умысла. В 2018 году вследствие пожаров в Калифорнии пропал без вести 631 человек, погибли 66 человек. Сгорело 12 тысяч зданий.

В 2010 году в Португалии вступил в силу закон об однополых браках.

Неофициальные праздники – День солнечных зайчиков, День резиновых уточек в ванной и Международный день бега.

Именины у Леонтия, Михаила, Игнатия, Федора, Дмитрия, Петра, Ивана, Василия, Константина, Давида, Никиты, Даниила, Андрея, Александра, Романа, Адриана, Сильвестра, Геннадия, Евфросинии и Якова.

6 июня

В Украине - День журналиста. Этот профессиональный праздник работников средств массовой информации был учрежден указом президента в 1994 году в честь принятия Союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов, что произошло в 1992 году в этот день. День журналиста - это не только профессиональный праздник корреспондентов и репортеров. Это, можно сказать, и общенародный праздник, потому что трудно представить современное общество без информации, без средств ее передачи, без профессионального взгляда на события и факты. Поздравлем!

В 1664 году в этот день Новый Амстердам был переименован в Нью-Йорк.

В 1882 году более 100 тысяч жителей Бомбея погибли от огромных волн, которые циклон пригнал в гавань с Аравийского моря.

В 1882 году американец Генри Сили запатентовал электрический утюг. За 200 лет до изобретения Генри Сили утюги отливали из чугуна и разогревали в печах. Они быстро остывали и были абсолютно непригодны для глажки тонкого белья или модного бархата. Для выглаживания одного платья или камзола прачки вынуждены были использовать несколько утюгов разных размеров и при этом постоянно находиться рядом с раскаленной печью. Вскоре вместо того, чтобы нагревать утюг на печи, стали засыпать угли прямо в него. Во второй половине 19 века в Европе появились утюги, работающие на газу и жидком горючем: керосине, алкоголе и нефти. Были они пожароопасны и очень непрактичны, но гораздо медленнее остывали. Первые электроутюги во многом превосходили своих предшественников. В них нагревательным элементом была электрическая дуга, расположенная между угольными электродами, к которым подводился постоянный ток. Однако, несмотря на все новшества, обращаться с такими утюгами было трудно и опасно. В 1920 году появились первые утюги с термостатическим управлением. В зависимости от выбранного типа ткани из трех предложенных - шерсть, лен, шелк - утюг нагревался до нужной температуры. Во второй половине 20 века появились первые утюги с функцией отпаривания. Дальнейшая эволюция незаменимого домашнего прибора пошла семимильными шагами. В 1933 году в городе Кэмден, штат Нью-Джерси, открылся первый в мире кинотеатр, в котором автолюбители могли смотреть кино, не выходя из автомобиля.

В 1942 году был совершен первый прыжок с парашютом из синтетической ткани. Ежегодно на 40 день после Пасхи весь православный мир отмечает один из двунадесятых праздников церковного года - Вознесение Господне. Неофициальные праздники - Праздник топтуна и День рисования драконов.

Именины у Никиты, Симеона, Стефана, Феодора, Ксении и Ивана.

7 июня

В пятницу нет международных праздников, но есть значимые исторические даты. Так, в 1340 году в этот день в Голландии был основан город Роттердам.

В 1520 году близ Кале – порт у пролива Па-де-Кале, крупнейший по численности населения город департамента Па-де-Кале, он также является ближайшим к Англии населенным пунктом Франции, расстояние по прямой до Британии составляет 34 километра - встретились король Англии Генрих VIII и король Франции Франциск I, которые устроили трехнедельный пир с 10 тысячами придворных. Это гуляние на 10 лет опустошило французскую казну. Его прозвали «Поле золотой парчи».

7 июня 1632 был был заложен мавзолей Тадж-Махал в Агре, тогдашней столице индийской империи Великих Моголов, в честь Мумтаз-Махал, умершей от родов любимой жены императора Шах-Джахана. Позже и он был тут похоронен. Строительство продолжалось более 20 лет. Исследователи полагают, что автором проекта этого шедевра мировой архитектуры был сам император Шах-Джахан, с юности увлекавшийся архитектурой и строительством. Вместе с тем, согласно старинным документам, известно и имя главного архитектора - Устад-Ис. В работе принимало участие более 20 000 человек. Кроме индийских мастеров, в ней участвовали лучшие зодчие, приглашенные из Персии, Турции, Самарканда и даже из Венеции. Тадж-Махал полностью выстроен из белого мрамора. Его архитектурный дизайн основан на арабо-мусульманской концепции абсолютной симметрии, где каждый элемент гармонично вписывается в главную структуру сооружения. Здание стоит на высокой квадратной платформе. Главный купол поднимается на 64-метровую высоту и окружен четырьмя малыми куполами. Всю композицию завершают четыре минарета. Изнутри и снаружи мавзолей украшен великолепным растительным орнаментом, а сводчатые переходы – арабской вязью, запечатлевшей в камне тексты некоторых глав из Корана. Архитектурный ансамбль мавзолея включает также мечеть, гостевой дом и парк. Сам Тадж-Махал стоит на западной стороне комплекса, на берегу реки Джамуны. Парк делится на 4 равные части каналами, пересекающимися в центре, а каждая из них, в свою очередь, делится еще на 4 части более узкими каналами. Мавзолей Тадж-Махал по праву считается шедевром мировой архитектуры.

В 1692 году в этот день произошло землетрясение на Ямайке, вызвавшее цунами, которое уничтожило город Порт-Ройал - главную пиратскую базу в Карибском море. С этого начался закат эпохи пиратства в Вест-Индии. В 1775 году Соединенные Колонии поменяли свое название на Соединенные Штаты (United States).

В 1903 году в Берлине французский ученый Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента - полония.

В 1919 году в Нью-Йорке впервые в мире были применены письменные тесты для получения водительских прав.

В 1929 году в соответствии с Латеранскими соглашениями было образовано государство Ватикан.

В 1960 году 7 июня в Саудовской Аравии женщинам было разрешено получать образование.

В 1965 году корпорация «Sony» представила первый домашний видеомагнитофон - CV-2000. Он тогда стоил 995 долларов.

Неофициальные праздники - День кувыркальщиков и День незнакомой кофейни.

Именины у Ферапонта, Ивана, Виктории, Роберта и Елены.

8 июня

В субботу - Всемирный день океанов. Этот праздник был инициирован на Международной конференции экологов в 1992 году в Рио-де-Жанейро. В 2008 году официально его установила Генассамблея ООН. Океаны занимают три четверти поверхности Земли, содержат 97% водных запасов, занимают по объему 99% всей площади планеты и являются неотъемлемой частью процесса устойчивого развития. Роль мирового океана в регулировании климата трудно переоценить, она является системообразующей, ведь его воды -один из главных поглотителей углекислого газа. Также океаны являются крупнейшим в мире источником белка, при этом примерно три миллиарда человек полностью зависят от океанов как основных источников жизни. Морские рыбные запасы, непосредственно или косвенно, обеспечивают занятость более 200 миллионов человек. До 40% мировых океанов считаются «сильно пострадавшими» в результате деятельности человека, в том числе от загрязнения, истощения рыбных запасов и потери прибрежных мест обитания.

Еще в субботу - Всемирный день вязания на публике. Он отмечается в мире с 2005 года. Проходит необычно, но вполне в соответствии со своим названием: все, кто любит вязать спицами или крючком, собираются в каком-нибудь общественном месте - в парке, сквере, кафе - и предаются любимому занятию. Впервые Всемирный день вязания на публике прошел в Париже. Придумала эту забаву, ставшую традицией, любительница вязания Даниэль Лендес. На сегодня в мероприятиях Дня участвуют активисты из более чем 50 стран мира. Кстати, акция уже приобрела благотворительный характер. Рукодельницы передают все вещи, связанные в этот день, в фонды для малоимущих либо выставляют их на ярмарках, а все собранные средства направляют, опять же, в помощь нуждающимся. В 1786 году в этот день в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое.

В 1824 году канадец Ноа Кашинг из Квебека запатентовал первую в мире стиральную машину. Это была деревянная бочка, внутри которой на вертикальной оси вращались крестовины. Своего рода - кофемолка, приводимая в движение, как говорилось в описании, «мускульной силой человека». Его изобретение стало массово модернизироваться. Серийное производство устройств для стирки началось почти век спустя - в 1907 году. В 1829 году в Ливерпуле был открыт первый муниципальный бассейн.

В 1912 году в Лос-Анджелесе была учреждена киностудия «Universal».

В 1934 году в этот день в СССР была введена уголовная ответственность родственников подсудимых за недонесение о состоявшемся или планируемом «государственном преступлении». В число государственных преступлений был внесен побег за границу.

В 1984 году 8 июня в Гильдию киноактеров США почётным членом был принят диснеевский утенок Дональд Дак.

В 2002 году после ремонта в Киеве открылся кинотеатр «Киевская Русь» с самым большим экраном среди кинотеатров стран бывшего СССР.

Неофициальные праздники - Международный день домохозяйки и домохозяин, День таинственных знаков и предсказаний и Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга.

Именины у Александра, Георгия, Ивана, Елены, Юрия, Алфея и Макара.

9 июня

В воскресенье - Международный день друзей. Его история создания неизвестна. Просто международный социум решил отойти от официальности и учредить праздник для души. Это было обусловлено тем, что, хотя бы раз в год, мы должны показывать своим друзьям, насколько они важны для нас, вне зависимости от политических взглядов и различных жизненных ситуаций.

Еще 9 июня - Международный день архивов, учрежденнный Международным советом архивов (МСА) в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке. Дата для праздника была выбрана не случайно – именно в этот день в

1948 году решением ЮНЕСКО и под ее эгидой был основан МСА. Дата образования данной организации и была определена как Международный день архивов, а первый этот праздник, прошедший в 2008 году, стал одновременно и 60-й годовщиной МСА. Международный совет архивов – профессиональная организация мирового архивного сообщества, способствующая сохранению, развитию и использованию мирового архивного наследия. Она является нейтральной неправительственной организацией, финансируемой ее членами по всему миру. На сегодняшний день их - 1,5 тысячи из более чем 190 стран.

Также в воскресенье - Международный день аккредитации. Он был учрежден Генассамблеей ILAC и IAF. Основанием празднику послужила глобальная инициатива, поддержанная общим решением Международного форума по аккредитации (IAF) и Международным сотрудничеством по аккредитации лабораторий (ILAC). ILAC и IAF являются организациями, которые занимаются аккредитацией испытательных лабораторий и, соответственно, органов по сертификации. Поэтому этот праздник, прежде всего, следует рассматривать как интернациональный профессиональный праздник тех, кто проводит аккредитацию по признанию технической компетентности испытательных лабораторий.

9 июня - День работников легкой промышленности Украины. Этот профессиональный праздник учрежден в 1994 года указом президента по инициативе работников предприятий и организаций легкой промышленности страны. Отмечается ежегодно во второе воскресенье июня.

Западные христиане 9 июня отмечают Троицу.

В 1822 году в США Чарльз Грэм запатентовал искусственную челюсть.

В 1889 году на месте сожжения Джордано Бруно в Риме ему был открыт памятник.

В 1934 году вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака.

В 1959 году на воду была спущена первая подводная лодка с баллистическими ракетами на борту - американская субмарина «Джордж Вашингтон».

В 1993 году на экраны вышел фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода». Он был был снят по мотивам одноименного романа Майкла Крайтона. Спилберг приобрел права на роман еще до его публикации в 1990 году, и Крайтон был нанят для адаптации своего произведения. Окончательный вариант сценария написал Дэвид Коепп. В нем отсутствовала большая часть сцен насилия из романа, а также были сделаны многочисленные изменения в характерах героев. В центре сюжета фильма – история вымышленного Туманного острова, на котором ученые создали парк развлечений с клонированными динозаврами. Однако из-за диверсии одного из сотрудников динозавры вырываются на волю. Технический персонал и посетители пытаются спастись от неминуемой гибели. Для моделирования животных Спилберг пригласил Стэнли Уинстона – создателя визуальных и технических спецэффектов в фильмах «Терминатор», «Чужие», «Эдвард – руки-ножницы», «Трансформеры» и других. Его работы затем комбинировались с компьютерными спецэффектами, созданными компанией Industrial Light & Magic. «Парк юрского периода» получил множество положительных отзывов от кинокритиков. В мировом прокате фильм заработал 914 миллионов долларов и стал самым успешным на то время. Сегодня он занимает 11 место среди самых кассовых фильмов в мировом прокате и 17-е - по сборам в США. В 1997 году вышло продолжение фильма «Парк юрского периода 2: Затерянный мир», а в 2001 году – «Парк юрского периода 3». Но на этом история киноэпопеи не закончилась – в 2014-м начались съемки четвертого фильма. Выход в прокат этой ленты под названием «Мир Юрского периода» состоялся в мае 2015 года. На сегодняшний день она занимает пятую строчку в списке самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа со сборами более 1,6 млрд долларов. А в июне 2018 года на мировые экраны вышел пятый фильм в серии «Парк Юрского периода» – «Мир Юрского периода 2».

Неофициальные праздники - День пускания мыльных пузырей и Международный день нудиста.

Именины у Анастасии, Нила, Ивана, Ферапонта, Федора, Пелагеи и Дианы.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная