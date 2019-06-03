Троица и День Конституции: сколько будем отдыхать в июне
09:25, 03 июня 2019Общество
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Июнь подарит украинцам дополнительные выходные.
Иллюстрация REUTERS
Первый месяц лета принесет украинцам ряд выходных, при этом дважды будет отдых по три дня подряд.
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В июне в Украине будет 12 выходных дней. В этом месяце, кроме субботы и воскресенья, будет отдых в государственные праздники — на Троицу и День Конституции.
По календарю выходных, в июне выходным будет понедельник, 17 июня, в честь Троицы. В пятницу, 28 июня, украинцев ждет выходной день по случаю День Конституции.
Поэтому в июне у нас будет меньше рабочих дней – лишь 18.
Календарь выходных в июне:
фото 24 канала
Ранее ученые из Университета штата Огайо выяснили, сколько отдыха нужно человеку, чтобы прожить нормальную, долгую жизнь.
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