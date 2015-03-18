Губернатор Николаевщины поручил до 1 мая отремонтировать все бомбоубежища области

Как сообщили УНИАН в Николаевской ОГА, соответствующее поручение Мериков отдал во время заседания Совета обороны при облгосадминистрации в среду, 18 марта.

По данным ОГА, в Николаевской области находится 1139 защитных сооружений, на сегодняшний день готово, либо частично готово – 836 таких сооружений, что составляет 73% от общего количества, не готовы – 303, что составляет 27%.

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«Если не выполнены поручения, поставленные на коллегии облгосадминистрации, готовьте все необходимые материалы – направим их на рассмотрение в прокуратуру. Выполнить план будет сложно, по ряду существующих причин, но отремонтировать как можно больше защитных сооружений в городах и районах области, в кратчайшие сроки – мы обязаны. До 1 мая мы должны приблизиться к 100%, я имею в виду 100% не на бумаге, а реально, тех сооружений, которые подлежат ремонту и восстановлению. Это первоочередная задача – безопасность наших граждан», – отметил Мериков.

По словам начальника ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Максима Грицаенко, за февраль-март этого года более 160 объектов приведено в готовность, т.е. более 15% от общего количества.

"Основные проблемы по содержанию защитных сооружений у таких предприятий как «Укртелеком», Черноморский судостроительный завод, Судостроительный завод им.61 коммунара. Для решения этих проблем направлены соответствующие письма и на министерства, и на «Укроборонпром», и на прокуратуру. Ведь представители ЧСЗ в категоричной форме отказались пускать комиссию на территорию завода для обследования защитных сооружений", - сообщили в ОГА.

По словам Грицаенко, законодательная база не позволяет просто списать сооружение, для этого нужно вначале построить новое сооружение. За 2014-2015 годы ни одно защитное сооружение в Украине не было списано, хотя материалы были отправлены в соответствующие комиссии.

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Грицаенко также рассказал, что сейчас проводится комплексная работа в Очаковском, Снигиревском, Новоодесском районах, где проверяется правомерность материалов, поданных на списание сооружений. По Очаковскому району были выявлены факты незаконного списания защитных сооружений, материалы по двум таким сооружениям уже направлены в органы прокуратуры.

В Новоодесском районе такая работа также продолжается и уже выявлен ряд нарушений. В частности, за 2012 год были выявлены документы, подписанные руководством администрации, подготовленные для списания защитных сооружений.

По словам Грицаенко, эти сооружения можно привести в нормальное состояние и использовать в дальнейшем по назначению. По фактам выявленных нарушений составлено более 200 административных протоколов.