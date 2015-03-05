Губернатор Николаевщины: российские диверсанты расшатывают ситуацию в области

Председатель Николаевской областной государственной администрации Вадим Мериков заявил, что российские диверсанты расшатывают ситуацию в области.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, об этом Мериков заявил в ходе коллегии 5 марта.

«Николаевская область находится в зоне риска, и нам всегда удавалось обеспечить безопасность в нашем регионе. Но мы видим, что российские диверсанты пытаются подорвать стабильную ситуацию, расшатывают ее изнутри, заявляя о начале их, так называемого, проекта «новая русская весна». Сценарий диверсионных групп, который реализовывался в Одессе, Харькове, Мариуполе, не должен повториться в Николаеве», – отметил Мериков.

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Он обратился к правоохранительным органам, главам районов и городов с призывом не допустить беспорядков в области.