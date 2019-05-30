Поляки задержали партию янтаря на 50 миллионов, которую пропустили волынские таможенники
17:54, 30 мая 2019Общество
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Редкие и обработанные камни весом почти полтонны пытался вывезти украинец на таможенном посту Дорогуск.
фото vl.npu.gov.ua
Волынские таможенники в пункте Ягодин пропустили контрабандиста в Польшу.
Контрабандный товар эксперты оценивают в 50 миллионов гривен. Водитель уверяет, что о запрещенном грузе не знал, пишет ТСН.
Отметим, что случаи контрабанды на волынской таможне все учащаются. Польские пограничники еженедельно задерживают машины с янтарем, сигаретами и подакцизными товарами. Две недели назад в пункте пропуска Ягодин была найдена фура с 1300 кг янтаря. Ее также пропустили сотрудники ГФС Волынской области.
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