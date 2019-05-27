Политзаключенному Бекирову предложили признать вину в обмен на домашний арест - адвокат

Российский следователь, который занимается делом содержащегося в СИЗО Симферополя Эдема Бекирова, специально не проводит следственные мероприятия, чтобы были основания держать активиста под арестом, считает адвокат Ислям Велиляев.

Содержащемуся в СИЗО Симферополя украинскому политзаключенному Эдему Бекирову российский следователь предлагает признать вину.

Об этом изданию "Крым.Реалии" сообщил 27 мая адвокат крымскотатарского активиста Ислям Велиляев.

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"Во время ознакомления защиты с экспертизами следователь в очередной раз предложил Бекирову признать вину. Признаешь вину – сразу домашний арест. Эдем-ага повторил, что он не делал того, что ему вменяют, и вообще никогда в жизни такого количества боеприпасов не видел. Я как адвокат спросил у следователя, что будет дальше после признания вины. Простого признания ведь недостаточно. Дальше они потребуют назвать фамилии наших лидеров как заказчиков", - сказал адвокат.

По его словам, следователь "намеренно оттягивает" оставшиеся следственные мероприятия, чтобы были основания для продления ареста Бекирову.

"Срок в СИЗО подходит к концу - никакие следственные мероприятия следователь не проводит, процесс затягивается. Надеюсь, в этот раз суд нас услышит и переведет Эдема-ага под домашний арест. Защита со своей стороны предпринимает для этого все необходимые действия", - заявил Велиляев.

Российские силовики задержали Бекирова в декабре 2018 года, ему вменяют распространение и транспортировку 12 кг тротила и 190 боевых патронов. Его адвокат Алексей Ладин отмечал, что Бекиров из-за состояния здоровья физически не мог поднять сумку с таким весом. У активиста сахарный диабет, ампутирована нога, недавно он перенес операцию на сердце.