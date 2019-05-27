"Забери быстро!": в Киеве водитель маршрутки впечатлил сеть своим поступком

О случившемся в маршрутке на Оболони рассказал волонтер.

В Киеве водитель маршрутки №559 заставил девушку-военнослужащую забрать переданные ею деньги за проезд.

Случай произошел на Оболони в День Киева, рассказал волонтер Тим Златкин на своей странице в Facebook.

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Также он привел диалог между водителем и девушкой: "Девушка, я вам неясно сказал "заберите"?! Думаешь, неясно, откуда ты?".

По словам Златкина, после этого девочка стеснительно убрала руку с тату трезубца на запястье, но был виден жетон под белой майкой.

"Но я без УБД, только служу", - ответила она.

"А мне по*! Забери быстро!", - сказал водитель маршрутки.

В сети восхищены поступком маршрутчика: "Жаль, что мало таких", "Уважуха", "Слезы наворачиваются", "Это безумно круто".

Ранее в Днепре водитель маршрутного такси № 146 оскорбил ветерана АТО, бойца 93-й бригады Владислава Сологуба, который хотел воспользоваться правом льготного проезда.