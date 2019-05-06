В Днепре маршрутчик оскорбил бойца АТО (фото)

АТОшник во время боев в 2015 году получил тяжелое ранение руки.

В Днепре вечером 4 мая водитель маршрутного такси № 146 оскорбил ветерана АТО, бойца 93-й бригады Владислава Сологуба, который хотел воспользоваться правом льготного проезда.

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"Вечер, Днепр. Захожу в маршрутку. Говорю что инвалид войны, спрашивает, какой. Я спрашиваю, а какая сейчас. Ответ никакой. Тогда я уточняю — АТО. Ответ "Проходи, блядь, АТОшник". Понятно, что я никуда не поехал, мне с ним без денег не по пути", — написал он в Facebook.

СМИ пишут, что Сологуб во время боев в 2015 году получил тяжелое ранение руки.

Ранее умер ветеран АТО Виталий Драган, которому онколог в Киеве отказала в лечении.