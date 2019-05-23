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ВНО-2019: более 320 тысяч человек сегодня будут сдавать тест по украинскому языку

10:51, 23 мая 2019
Общество
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ВНО по украинскому языку и литератур будут сдавать вдвое больше человек, чем математику / фото УНИАН

Как сообщает ТСН, задания сертификационной работы по украинскому языку и литературе в течение 180 минут будут выполнять более 320 тысяч человек.

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Количество желающих сдавать ВНО по украинскому языку и литературу оказалась вдвое больше, чем тест по математике, который абитуриенты проходили накануне.

В ЗНО по математике приняли участие 155 356 участников, при этом 113 человек не смогли попасть в пункты тестирования либо из-за отсутствия одного из документов, либо из-за опоздания.

Напомним, 21 мая в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания, первым абитуриенты сдавали тест по математике.

Всего на ВНО-2019 зарегистрировались свыше 354 тысячи человек.

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Теги: #ВНО#ВНО в Украине#тестирование ВНО