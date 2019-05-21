В Украине стартовала основная сессия ВНО

Первым будет оцениваться уровень знаний по математике.

Во вторник, 21 мая, в Украине началась основная сессия внешнего независимого тестирования. Читайте такжеПоследний звонок в Украине: когда в школах закончится учебный год

Первым будет оцениваться уровень знаний по математике. Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. При себе необходимо иметь оригинал сертификата внешнего независимого оценивания, паспорт, приглашение-пропуск для участия в ВНО. Если участник тестирования не будет иметь при себе хоть одного из этих документов, его не допустят до пункта ВНО.

Тестирование начнется в 11:00. Абитуриенты имеют право иметь при себе две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета и прозрачную бутылку с водой.

На решение 33 заданий у потенциальных абитуриентов отведено 180 минут. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 62.

Во время прохождения теста по математике участникам тестирования запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем и калькулятором.

Также запрещено проносить в пункт тестирования средства связи, технические устройства, печатные или рукописные материалы, не предусмотренные процедурой тестирования.

Как сообщал УНИАН, в этом году основная сессия ВНО продлится с 21 мая до 13 июня. Дополнительная сессия ВНО - с 26 июня до 11 июля. С 14 до 25 июня должно состояться оглашение результатов ВНО основной сессии и ГИА. Объявление результатов ВНО дополнительной сессии должно состояться до 18 июля.