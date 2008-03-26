Каковы шансы Ющенко остаться на второй срок? (опрос)

27,6% украинцев готовы проголосовать за Юлию ТИМОШЕНКО на выборах Президента, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного “Украинским демократическим колом” по заказу Института политики.

Кроме того, согласно с сообщением, исходя из настроений избирателей, очевидно, что избирательная кампания проходила бы в два тура.

Во время опроса были предложены 3 варианта проведения второго тура президентских выборов. В варианте ”Юлия ТИМОШЕНКО - Виктор ЯНУКОВИЧ” победила бы Ю.ТИМОШЕНКО (37,8%), В.ЯНУКОВИЧ набрал бы 31% голосов. В варианте „Юлия ТИМОШЕНКО - Виктор ЮЩЕНКО” Ю.ТИМОШЕНКО получила бы 32,9% голосов, В.ЮЩЕНКО - 12,4%. В варианте, когда премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО не принимает участия в президентской гонке и поддерживает В.ЮЩЕНКО, а во второй тур выборов выходят В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ, то за В.ЮЩЕНКО отдали бы голоса 29%, за В.ЯНУКОВИЧА - 32,4%.

Опрос проводился 13-20 марта. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту жительства опрошено 1205 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета эффекта дизайна с достоверностью 0,95 не превышает ± 3%.