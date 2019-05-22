В Одессе уничтожат более трех тонн каннабиса, хранящегося в качестве вещественного доказательства с 2000 года

Суд принял соответствующее решение из-за отсутствия надлежащих условий хранения вещдока, что приводит к распространению испарений в подсобные и служебные помещения спецслужбы.

Приморский районный суд Одессы постановил уничтожить более трех тонн каннабиса, хранящегося в качестве вещественного доказательства с конца 2000 года в помещении управления Службы безопасности Украины (УСБУ) в Одесской области.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял на прошлой неделе. В документе отмечается, что следственным отделом УСБУ в Одесской области осуществляется расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса ("контрабанда наркотиков"). Наркотики были обнаружены еще в ноябре 2000 года в Ильичевском морском порту на борту прибывшего из Румынии теплохода Tropical Land с грузом бананов, отправленным колумбийской компанией PROMOTORA BANANERA SA.

Однако вместо фруктов в трюме обнаружили и изъяли более двухсот ящиков из-под бананов, в которых находились почти 1,5 тыс. брикетов с наркотиками – всего около 3,2 тонны.

В декабре 2000 года наркотики признали вещественным доказательством и передали на ответственное хранение УСБУ в Одесской области.

В сентябре 2002 года во время санитарного обследования помещения, в котором хранили вещдок, установили, что УСБУ не имеет необходимых условий для хранения каннабиса в таком количестве. Это приводит к распространению испарений наркотического сырья в подсобных и служебных помещениях спецслужбы и к нарушению нормативных параметров микроклимата.

Согласно рапорту начальника следственного отдела УСБУ в Одесской области от 25 апреля 2019 года, в настоящее время камера хранения вещественных доказательств (где хранятся наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры, в том числе более трех тонн каннабиса) переполнена. Более того, значительная часть вещдоков находится на полу, а помещение не соответствует нужным условиям.

В связи с этим суд удовлетворил ходатайство спецслужбы об уничтожении вещественного доказательства – 3,2 тонны каннабиса.

Постановление обжалованию не подлежит.