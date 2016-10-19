На Харьковщине россиянина-наркоконтрабандиста приговорили к 4 годам тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации начальника отдела прокуратуры области Павла Угровецького, мужчина приговорен к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Сообщается, что мужчину задержали пограничники совместно с СБУ в марте текущего года на пункте пропуска "Гоптовка", когда тот на автомобиле марки "Mercedes Benz" пытался пересечь границу Украины с Российской Федерацией.

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"Служебная собака нашла в автомобиле каннабис - 17 свертков общим весом около 4 кг. Их злоумышленник упаковал в полимерные пакеты и пластиковые бутылки, спрятал под обшивкой дверей машины, замаскировал шумоизолирующим материалом и залил монтажной пеной. Кроме того, по месту жительства мужчины, в Полтавской области, правоохранители изъяли еще свыше 2,8 кг каннабиса", - рассказал Угровецький.

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Суд признал мужчину виновным в незаконном изготовлении, хранении и перевозке наркотического средства без цели сбыта в особо крупных размерах и в завершенном покушении на контрабанду наркотических средств (ч. 3 ст. 309, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 УК Украины).

Свою вину злоумышленник признал в полной мере.

В то же время прокуратура готовит апелляционную жалобу с требованием назначить более суровое наказание для злоумышленника.