Украина депортировала «вора в законе»

С территории Украины депортирован очередной «вор в законе».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, в частности, работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Одесской области накануне вечером выдворили из Украины гражданина Молдовы Малхаза ДЖАПАРИДЗЕ (1964 г.р.), уроженца Грузии, известного в уголовном мире как "вор в законе" по прозвищу "Малхаз".

По данным пресс-службы, Приморский районный суд Одесса 25 марта удовлетворил иск ГУ МВД Украины в Одесской области о принудительном выдворении с территории Украины М.ДЖАПАРИДЗЕ за нарушение паспортного режима и запретил ему въезд на территорию Украины сроком на 5 лет. М.ДЖАПАРИДЗЕ находился в Украине без законных оснований и уклонялся от выезда в Республику Молдова, чем нарушил ст. 32 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Как сообщалось, М.ДЖАПАРИДЗЕ был задержан в Херсоне 13 февраля этого года. В 2007 году он был объявлен в международный розыск Республикой Молдова за побег из-под стражи. М.ДЖАПАРИДЗЕ раньше был судим 5 раз за кражи, в частности квартирные, незаконное хранение оружия и наркотиков, вымогательства.