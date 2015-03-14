Крупнейший производитель социального хлеба на Хмельнитчине повысил отпускные цены на 20%

Крупнейший производитель социального хлеба в Хмельницкой области - Хмельницкий хлебокомбинат - повысил отпускные цены на 20%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Хмельницкой ОГА по вопросам АПК Владимир Кальниченко.

Отпускная цена с завода душистого хлеба ржаного и подольского белого возрастает с 5,54 грн - до 6,5 грн. В магазинах конечная стоимость составит 7,8-7,9 грн.

Читайте такжеВ АМКУ назвали необоснованным подорожание хлеба в Киеве

“Все упирается в подорожание компонентов хлеба и его выпечки. Стоимость природного газа поднялась на 48%, муки высшего сорта (Аграрный фонд) - с 5900 до 6400 грн за тонну, муки первого сорта - с 5150 до 6100 грн / т, ржаной муки - с 3050 до 3600 грн за тонну. При таких условиях экономически-обоснованная цена хлеба в продаже составляет 8 грн за буханку”, - сказал чиновник.

Кальниченко добавил, что это не последнее повышение - через неделю Хмельницкий хлебокомбинат повысит отпускную цену на социальный хлеб еще на 5%.