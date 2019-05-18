"Жаль, что люди не делают выводов": Джамала прокомментировала трагедию крымскотатарского народа

Певица оставила проницательный пост в соцсети по случаю 75- годовщины депортации крымскотатарского народа.

Украинская певица Джамала вспомнила о трагическом дне для крымскотатарского народа.

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Исполнительница крымскотатарского происхождения, написала проникновенное сообщение на странице в Instagram.

Джамала отметила, что должны вынести для себя будущие поколения. "Невозможно представить себя в такие моменты, очень страшно от этого. Кажется, много времени прошло, 1944 год далеко, но, на самом деле, эта трагедия ближе, чем мы думаем. И сегодня вижу слезы на глазах наших детей, женщин, стариков, мужчин, которых забирают ни за что. Мне жаль, что люди не делают выводов. Очень хочется, чтобы мы все помнили, знали об этом дне", - пишет в соцсети звезда.

В заметке певица призналась, что 18 мая она мечтает иметь способность останавливать время и менять историю, чтобы дать людям возможность не делать таких ошибок.

"Этот день для меня всегда болезненный. Как пелось в песне 1944: "Для меня это история моего рода, моего народа. День депортации, день смерти, день геноцида крымскотатарского народа. Их убивали, издевались над ними. Мы должны помнить ради людей, ради всех них. Они не понимали, за что они умирают, за что отдают жизнь", - делится с поклонниками артистка.