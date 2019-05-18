В Херсоне открыли первый на материковой Украине памятный знак, посвященный жертвам геноцида крымскотатарского народа (фото)

Памятный знак установлен на месте будущей Аллеи памяти жертв геноцида крымских татар.

В Херсоне открыли первый на материковой Украине памятный знак, посвященный жертвам геноцида крымскотатарского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, открытие в центре Херсона памятного знака «Жертвам геноцида крымскотатарского народа 1944 года» стало главным событием в программе проходящих в области мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине депортации крымских татар.

По словам руководителя Херсонского городского Меджлиса крымскотатарского народа Ибрагима Сулейманова, это памятный знак – первый, сооруженный на материковой Украине в честь крымских татар, ставших жертвами сталинского геноцида.

Читайте также75 лет с начала депортации: сегодня в Украине чтят жертв геноцида крымскотатарского народа

«Этот памятный знак установлен на месте будущей Аллеи памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, где в 2015 году, по инициативе благотворительной организации «Куреш» и при поддержке городских властей были высажены деревья. И этот знак тоже установлен при поддержке городской власти», - сказал Сулейманов.

В церемонии открытия памятного знака приняли участие и. о. главы Херсонской ОГА Дмитрий Бутрий, Херсонский городской голова Владимир Миколаенко, представители Меджлиса крымскотатарского народа, Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, общественных организаций, а также горожане.

Выступавшие назвали преследования крымскотатарских активистов российской оккупационной властью Крыма «гибридной депортацией крымских татар».

На территории Херсонской области проживают около 10 тысяч крымских татар, из них – около 7 тысяч – в расположенном на границе с Крымом Геническом районе.

18 мая в Украине и мире вспоминают о жертвах депортации крымскотатарского народа из Крыма в 1944 году. В этот день с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Согласно постановлению Верховной Рады Украины, день 18 мая объявлен Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день проходят траурные мероприятия памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма.

По данным Украинского института национальной памяти, в мае-июне 1944 года из Крыма в спецпоселения и лагеря депортировали 200 тысяч крымских татар. В течение года до завершения войны от голода, болезней и истощения погибли более 30 тыс. крымских татар.