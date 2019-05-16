"Порочит честь": в группе Kazka отреагировали на обвинения в неуплате налогов

В группе назвали все обвинения ГФС ложными.

Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая - образцовая налогоплательщица.

Такое заявление kp.ua сделали представители коллектива после обвинений фискальных служб в том, что вокалистка скрывает свои доходы.

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"Евгений Бамбизов опубликовал ложную информацию. Среди "звезд, которые далеко не всегда выступают образцовыми налогоплательщиками" он указал имя Александры Зарицкой - солистки группы KAZKA. В то время как Александра честный налогоплательщик, и все ее доходы облагаются налогами согласно действующему законодательству Украины. Хотим обратить внимание государственных органов на то, что распространение дезинформации порочит репутацию, честь и достоинство артистов. На наш взгляд, важно воздерживаться от оценочных суждений лицам, занимающим такие высокие посты. Даже на своей личной странице необходимо осознавать ответственность за распространение неправдивой информации и выбор броских заголовков, свойственных желтой прессе", - сказал менеджер группы KAZKA.

Как сообщал УНИАН, ранее на днях и.о. замглавы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов опубликовал пост, в котором рассказал, кто из звезд задекларировал незначительные доходы, в размере всего нескольких сотен или даже десятков гривен. В их числе оказалась и Александра Зарицкая.

В своем посте Бамбизов также отметил и примерных звезд-налогоплательщиков. По итогам 2018 года они задекларировали десятки миллионов гривен доходов, налогов и средств военного сбора.