В России заявили, что "внеплановый гумконвой" для Донбасса готов к отправке

Об этом сказал замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Олег Воронов, сообщает РИА Новости.

"Колонна сформирована и готова к отправке. В ее состав вошли более 50 машин, которые доставят в Донецкую и Луганскую области свыше 250 тонн гуманитарной помощи для организации весенних полевых работ, поддержания жизнеобеспечения населения и восстановления социально значимых объектов", — сказал Воронов.

Читайте такжеРоссия решила отправить на Донбасс "внеплановые" гумконвои

По его словам, среди грузов — продукты питания, стройматериалы и материалы для обеспечения посевной кампании.

Отправку внеочередной колонны в МЧС России объяснили сложной ситуацией в Донбассе с проведением весенних полевых работ, большими разрушениями в населенных пунктах, где отмечается острый дефицит в стройматериалах для восстановления и жилья, и социально значимых объектов.

Как сообщал УНИАН, ранее в МЧС РФ решили увеличить количество мартовских колон с так называемой гуманитарной помощью для Донбасса.

Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержание которых никому неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские "гумконвои" являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.