В Музее Революции достоинства пообещали не продолжать строительство без согласования со следователями ГПУ

Начальник Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк получил соответствующее письмо от руководства музея.

В Музее Революции достоинства пообещали не проводить строительные работы без согласования со следователями Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк.

По его словам, он получил письмо от руководства музея в ответ на свое обращение относительно невозможности осуществления строительных работ в месте проведения следственных экспериментов.

В этом письме руководство музея заверило, что не будет проводить никаких строительных работ без согласования со следователями, а также предложило провести круглый стол с участием представителей Управления спецрасследований и адвокатов потерпевших.

«Однако о разрушенной мостовой они почему-то ничего не сказали. А относительно круглого стола, то я готов хоть сейчас принять участие, однако они хотят пригласить еще и адвокатов, а их труднее собрать, потому что они постоянно в судебных заседаниях», - сказал Горбатюк.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 13 мая, начались подготовительные строительные работы в нижней части улицы Институтской. Там с помощью трактора было снято около 70 кв. м брусчатки. После того, как туда пришли активисты из общественной инициативы «Сохранить Институтскую», его работа была заблокирована.

Активисты рассказали корреспонденту УНИАН, что узнали о начале строительных работ на брифинге на строительной площадке министра культуры Евгения Нищука и генерального директора Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства Игоря Пошивайло. Они заявили, что якобы получили письмо от заместителя генпрокурора Аллы Стрижевской о том, что следственные эксперименты в рамках расследования дел Майдана в нижней части Институтской завершены, и поэтому там можно начинать строительные работы.

Справка УНИАН. В январе вдоль аллеи Героев Небесной сотни на улице Институтской был установлен забор для подготовки к строительству Музея Революции достоинства.

Адвокаты потерпевших по делу экс-"беркутовцев", обвиняемых в массовых расстрелах участников Революции достоинства, заявляли, что начинать любые работы, в том числе и по обустройству стройплощадки, до завершения следственных экспериментов нельзя.

В феврале Печерский райсуд Киева отменил решение об аресте земельного участка на Институтской, где проводятся следственные эксперименты в рамках "майдановских" дел. Ходатайство об отмене ареста подавала дирекция Музея Революции достоинства.

Таким образом, со второй попытки дирекции музея удалось через суд добиться снятия ареста с земельного участка на Институтской, который был наложен для завершения следственных экспериментов по делу о расстрелах Героев Небесной сотни.

Руководитель Управления спецрасследований ГПУ Горбатюк заявил, что управление попытается договориться с дирекцией Музея Революции достоинства о завершении следственных экспериментов на месте строительства, несмотря на снятие ареста с соответствующего земельного участка.

8 апреля Печерский райсуд Киева отказал прокурорам Управление спецрасследований ГПУ в аресте части улицы Институтской.