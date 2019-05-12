Уже более 2,5 миллионов украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС

По словам президента, количество граждан Украины, которые могут посетить страны ЕС и мира без оформления визовых документов, растет ежедневно.

Президент Петр Порошенко заявляет, что уже более 2,5 млн граждан Украины воспользовались безвизовым режимом с Евросоюзом.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

«2 575 390 - столько украинцев уже лично почувствовали все преимущества безвизового режима с ЕС», - написал он.

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Президент отметил, что количество наших соотечественников, которые могут посетить страны ЕС и мира без оформления визовых документов, растет ежедневно.

«И таких стран - уже более сотни. Мир становится еще более открытым каждый день!» - добавил Порошенко.

Справка УНИАН. С 11 июня 2017 года в рамках либерализации визового режима с ЕС украинские граждане, имеющие биометрические паспорта, могут совершать туристические поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода. Однако это не дает им права на работу или обучение в Европе.