Служба внешней разведки рассекретила почти 350 материалов об УНР

Среди рассекреченных документов есть дипломатические и финансовые бумаги, приказы, резолюции, уставы, письма и фотографии.

Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки Украины рассекретил почти 350 архивных документов о деятельности Украинской Народной Республики (УНР).

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Кроме оригиналов и копий документов УНР того времени, среди рассекреченных есть дипломатические и финансовые бумаги, приказы, резолюции, уставы, письма и фотографии, передает радио Свобода.

Материалы рассказывают о нормативно-правовой деятельности УНР, дипломатических усилиях ее правительства на международной арене, тогдашних лидеров украинских государственных образований, деятельности эмиграционного правительства УНР, мерах по восстановлению казачества в Украине.

Также ряд документов касается убийства Симона Петлюры.

«Документы иностранного и контрразведывательного отделов государственного политического управления УССР 1919-1936 годов взяты из архивных дел, находящихся на хранении в Отраслевом государственном архиве Службы внешней разведки Украины, до сих пор они были малодоступны для широкой общественности», – отмечают в ведомстве.