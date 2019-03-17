Сегодня - 102 годовщина создания первого украинского парламента

Образование УЦР было провозглашено в помещении украинского клуба «Родина» в Киеве, по инициативе Общества украинских прогрессистов.

Более 100 лет назад, 17 марта 1917 года, в Киеве была образована Украинская Центральная Рада (УЦР) — первый в новейшей истории представительный орган украинского народа, а после провозглашения УНР – первый парламент.

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Об этом сообщается на сайте Украинского института национальной памяти.

Толчком к созданию УЦР стало свержение российской монархии. После этого в Украине начали массово образовываться советы рабочих и солдатских депутатов, а города всколыхнули крупные митинги и демонстрации. Значительную роль в них играли представители проукраинских сил.

Образование УЦР было провозглашено в помещении украинского клуба «Родина» в Киеве, по инициативе Общества украинских прогрессистов. Участие в образовании приняли украинские политические партии, военные, рабочие депутаты, духовенство, предприниматели, студенчество, общественные и культурные деятели.

Председателем УЦР избрали Михаила Грушевского, который на то время находился в Москве в ссылке. Заместителями председателя стали Федор Крыжановский, Дмитрий Дорошенко и Дмитрий Антонович.

Украинская Центральная Рада должна была созвать Национальный конгресс, который должен окончательно избрать Центральную Раду, как постоянный украинский парламент.

17 марта УЦР телеграммой сообщила Временному правительству Керенского в Петрограде о своем образовании.