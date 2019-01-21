В Киеве открыли мемориальный барельеф Симону Петлюре (фоторепортаж)
В Киеве состоялось открытие мемориального барельефа в честь главного атамана войск и флота Украинской Народной Республики Симона Петлюры.
Об этом сообщается на странице Украинского института национальной памяти в Facebook.
Барельеф установили на стене дома по адресу ул. Симона Петлюры, 2/4. Дом расположен на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко.
Читайте такжеВ Киеве показали оригинал Акта Злуки и серебряный венок Сечевых стрельцов (фоторепортаж)
На барельефе под изображением Петлюры отмечается: «Эта улица носит имя главного атамана войск и флота Украинской Народной Республики Симона Петлюры».
На церемонии открытия присутствовали, в частности, руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, вице-премьер министр Украины Павел Розенко, министр культуры Евгений Нищук.
Как известно, в этом году исполняется 140 лет со дня рождения Петлюры.
Как сообщал УНИАН, в Киеве к 100-летию Соборности Украины состоится ряд торжественных и праздничных мероприятий, среди которых и открытие мемориальной доски в честь Петлюры.