В Киеве открыли мемориальный барельеф Симону Петлюре (фоторепортаж)

В этом году исполняется 140 лет со дня рождения Петлюры.

В Киеве состоялось открытие мемориального барельефа в честь главного атамана войск и флота Украинской Народной Республики Симона Петлюры.

Об этом сообщается на странице Украинского института национальной памяти в Facebook.

Барельеф установили на стене дома по адресу ул. Симона Петлюры, 2/4. Дом расположен на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко.

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На барельефе под изображением Петлюры отмечается: «Эта улица носит имя главного атамана войск и флота Украинской Народной Республики Симона Петлюры».

На церемонии открытия присутствовали, в частности, руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, вице-премьер министр Украины Павел Розенко, министр культуры Евгений Нищук.

Как известно, в этом году исполняется 140 лет со дня рождения Петлюры.

Как сообщал УНИАН, в Киеве к 100-летию Соборности Украины состоится ряд торжественных и праздничных мероприятий, среди которых и открытие мемориальной доски в честь Петлюры.