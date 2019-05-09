В Запорожье пророссийский "Полк Победы" проводит акцию в честь Дня победы (фото)

В Запорожье участники акций "Полк Победы" и "Бессмертный Грут" проводят шествие.

В Запорожье пророссийская организация "Полк Победы" проводит акцию в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков пожилых людей с красными шариками, цветами и портретами погибших родственников собрались на площади Маяковского и пошли колонной к Аллее Славы, чтобы возложить цветы к памятнику. Шествие сопровождает полиция.

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Организатором данного мероприятия является пророссийская организация "Полк Победы". Также среди организаторов акции - экс-народный депутат Украины, глава областного комитета КПУ Алексей Бабурин.

Один из участников акции пришел на мероприятие в футболке с коммунистической символикой, а также с плакатом с "георгиевской лентой". После беседы с полицейскими, мужчина застегнул куртку и убрал запрещенную символику.

В свою очередь, представители "Демократической сокиры" паралельно проводят акцию "Бессмертный Грут", пишет 061.ua. Третий год подряд пришли на площадь с табличками с изображением киногероев из "Игры престолов" и фильмов Marvel как троллинг на таблички, которые использует "Полк Победы" с изображением родственников - героев войны.

Участники этой акции говорят, что они не против вспоминать ветеранов Второй мировой войны, но против делать это в рамках пророссийских пропагандистских акций в духе "Бессмертный полк".

Чтобы не допустить столкновений, обе акции сопровождает большое количество правоохранителей. Участники акций пошли шествией по проспекту раздельно - сначала "Бессмертный Грут", потом "Полк Победы".