Кернес хочет вернуть проспекту в Харькове имя маршала Жукова

По словам мэра Харькова, вклад Жукова в разгром над фашизмом переоценить невозможно.

Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию, требующую вернуть проспекту Григоренко советское название — имени маршала Жукова.

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Об этом Кернес написал на своей странице в Facebook. Кроме того, Кернес хочет убрать с площади Свободы палатку волонтеров.

"Сегодня на сайте горсовета опубликованы две петиции. Одна - с предложением убрать палатку с пл. Свободы. Вторая - о том, чтобы вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название - имени маршала Жукова. Я думаю, что если эти две петиции наберут необходимое количество голосов - а это 5 000 - я сделаю все зависящее от городских властей, чтобы воплотить предложенное в них в жизнь», - заявил городской голова.

В палатке волонтеров на площади Свободы собирают помощь для украинской армии. По словам Кернеса, в палатке хранятся фрагменты снарядов, там неоднократно что-то взрывалось.

«С проспектом, который раньше был имени маршала Жукова, а теперь генерала Григоренко сложнее. Оба - достойны увековечивания. Но спросите тех немногих ветеранов - кого они называли маршалом Победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма - переоценить невозможно», - подчеркнул он.

"Вывод - харьковчане! Я призываю вас поддержать эти петиции. Я обещаю вам в случае, если они наберут пять тысяч и более голосов - предложенное в них не останется на бумаге», - заключил он.

Инициатива Кернеса спровоцировала бурную полемику. Многие пользователи напомнили, что Жуков причастен к военным преступлениям, а его образ активно использовался советской пропагандой.

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