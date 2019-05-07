Пострадавшая в результате авиакатастрофы в «Шереметьево» украинка находится в тяжелом состоянии

Украинка была госпитализирована в клинику имени Склифосовского.

Пострадавшая в результате катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» гражданка Украины находится в тяжелом состоянии.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Среди пострадавших - гражданка Украины, госпитализирована в клинику Склифософского, состояние - тяжелое", - сообщил дипломат.

Как сообщал УНИАН 5 мая лайнер "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево". Основная версия возгорания самолета - попадание молнии.

Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.