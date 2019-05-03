Годовщина 2 мая в Одессе: в полиции назвали количество человек, принявших участие в мероприятиях

В течение дня грубых нарушений общественного порядка или преступлений не зафиксировано.

В Одессе почти 4,5 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, посвященных годовщине массовых беспорядков 2 мая 2014 года.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, мероприятия проходили с раннего утра до позднего вечера на Куликовом поле и в центре города.

«В целом в них приняли участие около 4,5 тыс. граждан. В течение дня покой одесситов и гостей города охраняли более 2 тыс. правоохранителей», - отметили в главке.

Вместе с местными полицейскими улицы и места массового скопления граждан патрулировали военнослужащие Национальной гвардии, курсанты Одесского государственного университета внутренних дел и правоохранители из других регионов Украины. Координировал их работу развернутый в Главном управлении Национальной полиции Одесской области ситуационный центр.

Непосредственно участников памятных мероприятий сопровождали группы превентивной коммуникации. Они проводили с гражданами разъяснительную работу и еще на стадии зарождения предупреждали конфликты, которые время от времени назревали в толпе.

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Как отметил начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех, в течение дня грубых нарушений общественного порядка или преступлений не зафиксировано.

«С одним человеком провели профилактическую беседу и в отдел полиции доставили несовершеннолетнюю девочку, у которой на одежде была запрещенная коммунистическая символика. В результате на родственников девушки составлен административный протокол», - сказал он.

Несмотря на то, что массовые мероприятия в городе завершились, правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали – около 250. Столкновения начались в центре города, где были застрелены шесть человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

Вчера в Одессе прошел ряд мероприятий, посвященных годовщине указанных событий.