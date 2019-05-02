Дело о похищении майдановцев: свидетель рассказал, как бандиты просили правоохранителей арестовать активистов

Свидетель сообщил, что « бандиты похищали и задерживали участников Революции достоинства из-за того, что последние выступали против власти и были с Майдана».

В январе 2014 года «титушки» обращались за помощью к правоохранителям в преследовании активистов Майдана.

Читайте такжеПо делу экс-беркутовцев назначили подготовительное заседание - суд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Бориспольского горрайонного суда свидетель обвинения по уголовному производству об убийстве архитектора Юрия Вербицкого и избиении действующего народного депутата, бывшего общественного активиста Игоря Луценко в ночь на 21 января 2014 года.

Суд допросил сегодня последнего по данному делу свидетеля, который выступал из помещения другого суда. При этом он был за кадром, а его голос был изменен.

Свидетель рассказал, что к нему обратился Алексей Чеботарёв (во времена президентства Виктора Януковича один из лидеров криминального мира, который контролировал спиртовую отрасль в Украине), который попросил под любым предлогом организовать арест двух похищенных активистов Майдана.

Он сказал, что отказал Чеботарёву в этой просьбе и во время телефонного разговора, и при личной встрече.

Также свидетель отметил, что подобные предложения поступали и его коллегам.

Кроме того, свидетель заявил, что Чеботарёва в системе Министерства внутренних дел во времена экс-президента Виктора Януковича все хорошо знали и утверждали, что у него был прямой контакт с руководством правоохранительных структур.

Свидетель сообщил, что «бандиты похищали и задерживали участников Революции достоинства из-за того, что последние выступали против власти и были с Майдана».

Ожидается, что на следующем судебном заседании будет допрошен потерпевший Игорь Луценко, а также близкие убитого Вербицкого.

Как заявил журналистам по завершении допроса прокурор Алексей Донской, ценность показаний этого свидетеля заключается в том, что он подтвердил, что правоохранители и «титушки» сотрудничали в незаконном преследовании участников протестных акций во время Революции достоинства.

Справка УНИАН. В январе 2014 года Луценко (ныне народный депутат) и Вербицкого похитили неизвестные из Александровской больницы и вывезли за пределы Киева. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался. Позже в лесу нашли его тело.

На скамье подсудимых находится «титушка» Александр Волков, который еще в июле 2017 года был взят под стражу. Ему инкриминируется создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, незаконное лишение свободы, пытки, умышленное убийство, незаконное препятствование организации или проведению мирных собраний.

По данным прокуратуры, Волков контактировал с непосредственным руководителем (организатором и координатором) похищения - гражданином Неживовым. Во время одного из контактов Волков находился в офисе Алексея Чеботарёва, которого правоохранители подозревают в организации и координации действий «титушек». Преступление совершила группа лиц, большинство из которых скрываются от следствия и суда. В уголовном производстве, кроме Волкова, по данным прокуратуры, фигурирует еще 10 человек.