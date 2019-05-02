В ООН рекомендуют России выдать Украине всех подозреваемых по делу о трагедии 2 мая

Российская власть должна обеспечить своевременное рассмотрение запросов об экстрадиции в отношении всех подозреваемых.

В мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине рекомендуют Российской Федерации выдать Украине всех подозреваемых в уголовных процессах, связанных с насилием во время столкновений в Одессе 2 мая 2014 года.

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Об этом говорится в информационной справке Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине «Ответственность за убийства и насильственные смерти 2 мая 2014 года в Одессе», обнародованной на сайте ООН в Украине.

В частности, в ООН высказали ряд рекомендаций международному сообществу, в том числе, Российской Федерации.

«Обеспечить своевременное рассмотрение запросов об экстрадиции в отношении всех подозреваемых в уголовных процессах, связанных с насилием 2 мая 2014 года в Одессе, которые скрываются от следствия», - подчеркнули в ООН.

Также в миссии рекомендовали рассмотреть возможность предоставления международной правовой помощи в расследованиях, проводимых украинской властью относительно ответственности подозреваемых за события 2 мая 2014 года, если запросы об их экстрадиции не могут быть удовлетворены.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали более 200. Столкновения начались в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором был расположен палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.