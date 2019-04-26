Foreign Policy: Чернобыль оброс туристами и фильмами о зомби, но сломанные жизни остались

Через 33 года после аварии на ЧАЭС часть зоны отчуждения превратилась в развлечение, но на другой части ее территории царит жестокая реальность.

Мария улыбается, но ее глаза грустные. Она, ее муж и дочь живут в комнате общежития в Гомеле на северо-востоке Беларуси. Туалет и кухню они делят с десятками других семей. Женщина рассказывает о своем пятом дне рождения 27 апреля 1986 года: «Я была настолько увлечена, что даже сейчас помню тот день. Лето было жарким, но дождливым». Родители Марии приготовили ей ванну, чтобы она могла отпраздновать свой особый день чистюлей.

«Мы жили в селе без водопровода. Поэтому папа собирал дождевую воду в специальный резервуар. Я принимала ванну в этой воде, мыла кожу, глаза, губы, волосы. Она была такая свежая», - рассказала Foreign Policy женщина, которой сейчас 38 лет.

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Последние шесть лет она страдала от редкой формы рака слюнных желез, который пустил метастазы в легкие. В семье Марии никто никогда не болел раком. Поэтому она обвиняет в своей болезни ту дождевую воду.

«Нам ничего не сказали», - добавила она, пояснив, что утром 27 апреля дождевая вода уже была загрязнена радиоактивными веществами. В 1986 году перед днем рождения Марии на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый энергоблок. Последствия стали одной из худших экологических катастроф в истории. Большинство городов вблизи электростанции, в частности Припять в Украине, были эвакуированы. Пресловутая зона отчуждения – это до сих пор заброшенное место. Хотя сегодня его посещают туристы.

В 2018 году более 60 тысяч посетителей побывали в зоне. Хотя еще в 2013-м таких гостей было только 18 тысяч, о чем свидетельствует Департамент туризма Киева. Больше двух третей из них приходится на иностранцев. При этом, Чернобыльская зона отчуждения набирает популярность как среди частных, так и среди корпоративных туристов.

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Тем временем, постапокалиптическое заброшенное место вдохновило на создание целого ряда компьютерных игр, фильмов и книг, в которых кишит мутантами, кошмарными чудовищами и страшными преступлениями. В то время как украинская зона набирает международный интерес, мало кто знает об аналогичной территории по другую сторону украинско-белорусской границы. В 1988 году белорусская ветка Компартии выделила белорусские регионы вблизи Чернобыля в Полесский радиационно-экологический заповедник.

«Это был мой класс», - говорит бывший учитель географии и истории Адам Воронец, поднимая разбитый глобус.

Парты, доска и школьные принадлежности исчезли из заброшенной комнаты уже давно. По трехэтажному зданию школы гуляет ветер. В спортзале остатки настенных рисунков напоминают о летней Олимпиаде в Москве 1980 года.

«Мы играли здесь в волейбол до того, как произошла авария», - сказал он с ностальгией.

Выйдя из бывшей школы, журналисты прошли вниз по аллее. На пути появился желтый знак с предупреждением о радиоактивной угрозе. Но местные птички чирикают и не замечают это предостережение. Большинство домов: почта, универмаг, городской совет, — были сделаны из дерева с небольшим добавлением белого кирпича. На входе в одну из построек журналисты нашли кучу старых советских газет. Все они датированы сентябрем 1986 года.

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Тогда село было эвакуировано. Это произошло через 5 месяцев после аварии на ЧАЭС, на протяжении которых тысячи людей купались в радиоактивной дождевой воде. С самого начала власть СССР пыталась скрыть реальные масштабы катастрофы. Жителем некоторых сел официально сообщили об аварии в Чернобыле только 8 мая. Хуже то, что чиновники не сразу решили, что делать. Сначала они эвакуировали детей, оставив взрослых на местах. Жителей сел вблизи атомной станции переместили на север, который впоследствии тоже пришлось эвакуировать. Проходили годы, прежде чем власть построила для вынужденных переселенцев новое жилье.

В сентябре 1986 года Воронец, его жена и двое детей были выселены из их дома и помещены в дом другой семьи, которая согласилась их принять. Через полтора года их переселили в один из многих одинаковых домов в деревне Ут, которые построили для переселенцев из «заповедника». Мария после университета начала работать на фабрике. Ей предоставили комнату в общежитии для работников. Хоть она и до сих пор живет там, женщина больше не может продолжать работать. Она получает менее 100 долларов пенсии в месяц. Ее муж постоянно нигде не работает. Некоторое время он провел в Польше, откуда пересылал деньги домой в Беларусь.