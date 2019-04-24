Госгидрография запустила четвертую научно-исследовательскую экспедицию в рамках второго сезона исследований

Накануне, государственное учреждение «Госгидрография» Министерства инфраструктуры, которая подчиняется Морской администрации, открыла второй сезон комплексных научно-исследовательских экспедиций. Первые исследования в 2019 году начнутся на главном навигационном фарватере р. Дунай и продлятся четыре дня. В целом на протяжении текущего года состоится шесть научно-исследовательских морских и речных экспедиций по восстановлению океанографической базы данных страны. Напомним, в 2018 году ГУ «Госгидрография» совместно с ГУ «Научный гидрофизический центр Национальной академии наук Украины» осуществили три научно-исследовательские экспедиции в морском регионе и на внутренних водных путях (ВВП).

Целью совместной программы Госгидрографии и Научного гидрофизического центра НАН Украины является океанографическое и гидрографическое изучение морской и речной среды в интересах повышения эффективности навигационно-гидрографического обеспечения безопасности судоходства и создания совместного банка цифровых океанографических данных Министерства инфраструктуры, Морской администрации Украины и НАН Украины.

«Второй сезон научно-исследовательских работ начато. Участники четвертой комплексной речной экспедиции будут изучать украинскую часть р. Дунай. Исследования на отдельных участках акватории этой реки вызваны необходимостью получения новых детальных гидрографических данных о состоянии главного навигационного фарватера от 0 до 67 км, судноходных фарватеров, гидроакустических и геоморфологических данных о рельефе дна, обнаружения навигационных опасностей, а также затонувших объектов, в том числе заиленных и малоразмерных. - комментирует продолжения научно-исследовательских экспедиций в.а. начальника ГУ «Госгидрография» Александр Щипцов. - Полученные данные дополнят созданную информационную базу океанографических данных, где содержатся данные о геофизических параметров р.Дунай. Это позволит провести комплексную сравнительную оценку геоморфологических особенностей».

Также, по словам инициаторов экспедиций, проведение гидрографических исследований с использованием многолучевого эхолота позволит определить и подтвердить современное расположение судового хода р. Дунай, выявить изменения общего рельефа дна речного русла, особенно в весенний период, установить характер и расположение навигационных опасностей.

Заметим, что исследования будут выполняться с использованием морского гидрографического судна «Дорожник» и морского гидрографического катера «Гидрограф-3».

Напомним: Государственное учреждение «Госгидрография» совместно с Научным гидрофизическим центром НАН Украины разработала проект программы изучения морской среды и внутренних водных путей на пять лет, который будет способствовать повышению безопасности судоходства в территориальном море и внутренних водных путях.