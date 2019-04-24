Начальник Одесского облуправления Нацполиции Головин подал в отставку – источник
10:21, 24 апреля 2019Общество
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По словам представителя главка, Головин подал рапорт об отставке вчера.
Головин был представлен в качестве начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области 9 ноября 2016 года / od.npu.gov.ua
Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку.
Как сообщил УНИАН представитель главка, Головин подал рапорт об отставке вчера.
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Предполагается, что сегодня данное заявление будет рассмотрено руководством Нацполиции, МВД и будет принято соответствующее решение.
По данным представителя, одним из наиболее вероятных кандидатов на эту должность является нынешний руководитель ГУНП в Харьковской области генерал полиции Олег Бех.
Как сообщал УНИАН, Головин был представлен в качестве начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области 9 ноября 2016 года.
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