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Начальник Одесского облуправления Нацполиции Головин подал в отставку – источник

10:21, 24 апреля 2019
Общество
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Головин был представлен в качестве начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области 9 ноября 2016 года / od.npu.gov.ua

Как сообщил УНИАН представитель главка, Головин подал рапорт об отставке вчера.

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Предполагается, что сегодня данное заявление будет рассмотрено руководством Нацполиции, МВД и будет принято соответствующее решение.

По данным представителя, одним из наиболее вероятных кандидатов на эту должность является нынешний руководитель ГУНП в Харьковской области генерал полиции Олег Бех.

Как сообщал УНИАН, Головин был представлен в качестве начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области 9 ноября 2016 года.

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Теги: #Одесса#полицияпогода в Одессе