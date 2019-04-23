Журналисты показали ужасные условия жизни военных в Одессе (видео)

Отмечается, что получить военным жилье от Минобороны становится все труднее.

Вопли об "армии, языке, вере" одного из кандидатов, конечно, не заставили нас поверить, что с этими компонентами жизни в стране все стало хорошо.

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Несмотря на громкие заявления чиновников о сильнейшей армии Европы и фантастическом росте обеспечения солдат, в лагерях украинского войска и до сих пор можно найти просто ужасные примеры разворовывания денег и свинского отношения к людям.

Как работает очередная схема грабежа военных в Одессе, рассказали журналисты программы "Гроші".

Отмечается, что получить военным жилье от Минобороны становится все труднее, поэтому такие события помпезно освещаются. Таким образом, это становится пиаром для высшего командования. В Счетной палате подсчитали, что примерно 50% средств, выделенных на строительство жилья для армейцев, использованы или неэффективно, или с нарушением законодательства. Поэтому армейцам приходится жить в ужасных условиях в полуразрушенных ведомственных общежитиях.

Журналисты побывали на территории военного городка №217 в Одессе. Здесь в разбитых, подгнивших, покрытых плесенью и, на первый взгляд, нежилых домах, встречают старость ветераны службы и учатся выживать молодые военные.

Ранее УНИАН рассказывал, кто из чиновников в погонах ворует на строительстве жилья для военных.