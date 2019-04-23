В «Відродженні» предлагают в четверг рассмотреть законопроект о возвращении соцгарантий чернобыльцам

Через три дня Украина будет отмечать очередную, 33-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС.

Депутатская группа «Партия «Відродження» предлагает парламенту на этой неделе рассмотреть законопроект о возвращении соцгарантий чернобыльцам.

Об этом во время выступления с парламентской трибуны во вторник заявил народный депутат группы «Партия «Відродження» Андрей Шипко.

Он напомнил, что через три дня Украина будет отмечать очередную, 33-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС, пишет пресс-служба «Відродження».

«Мы не хотим, чтобы судьба чернобыльцев оставалась без внимания парламента. Ни одна власть в Украине не выполнила обязательств перед этими людьми. В течение пяти лет правления нынешней власти принимались документы, сужающие права чернобыльцев, ограничивающие социальные льготы и компенсации. Были фактически заморожены пенсии, не выполнялось решение судов в пользу пострадавших, причем не только украинских, но и Европейского суда по правам человека», – сказал Шипко.

Политик отметил, что в последние годы количество чернобыльцев в Украине сократилось на 45%.

«Вдумайтесь: с января 2015 года до июля 2018-го количество чернобыльцев, получающих льготы, сократилось на 750 тысяч. Неужели к этим людям вернулось здоровье? Или у них проблем не осталось?» – добавил нардеп.

Андрей Шипко заметил, что два года назад депутатская группа «Партия «Відродження» зарегистрировала законопроект №6292, разработанный совместно с чернобыльцами, но он до сих пор не рассмотрен парламентом.

«Уважаемый господин председатель, два года назад здесь, на этом самом месте, я лично передал вам 10 тыс. подписей чернобыльцев и ликвидаторов аварии с одним требованием – немедленно вынести на рассмотрение законопроект №6292, который поддерживают все фракции, все общество. Два года прошло. Где эти подписи? Почему этот законопроект до сих пор не принят? Мы требуем в этот четверг, когда, как вы анонсируете, будет полная мобилизация в зале, вынести его на голосование. Вы увидите полную поддержку! Это будет маленьким, но значительным шагом к развитию социально справедливого государства», – заявил Шипко.